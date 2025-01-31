На проходящем в Италии (Мартелл – Валь-Мартелло) чемпионате Европы по биатлону сразу две эстонские спортсменки попали в топ-20 спринтерской гонки на 7,5 км – Туули Томингас и Йоханна Талихярм.
Туули Томингас, вошедшая в топ-15 на чемпионате Европы, показала прекрасную скорость на лыжне
Томингас, занявшая 15-е место, стала лучшей среди биатлонисток, допустивших три (или больше) промаха – один в лежке и два в стойке. От идеально отстрелявшейся победительницы Анны-Карин Хейденберг она отстала на 1.29,5.
Преимущество шведки было очевидным – ближайшие преследовательницы, Амандин Менжен и Байба Бендика, отстали от нее менее чем на минуту.
Допустившая два промаха на стойке (0+2) Талихярм финишировала сразу за Томингас – на 16-м месте, уступив Хейденберг 1.31,1.
Эмма Роберта Раяндо заняла 98-е место среди 103 финишировавших (+6.56,9, 5 промахов). Сусан Кюльм была заявлена, но на старт не вышла.
Отдельно стоит отметить чистое время лыжного хода двух лучших эстонок. Томингас показала второй результат, уступив всего 1,7 секунды бывшей чемпионке мира Иде Лиен (19.34,2). Талихярм в этом зачете заняла 15-е место (+40,2).
Хотя уровень чемпионата Европы не сравнится с Кубком мира или чемпионатом мира, скорость Туули Томингас на лыжне все равно можно оценить позитивно.
Сейчас проходит мужской спринт на 10 км, в котором участвуют четыре эстонца: Мехис Удам, Марк-Маркос Кехва, Карл Расмус Тийсляр и Карл Рамзес Тийсляр.