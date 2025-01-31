Туули Томингас, вошедшая в топ-15 на чемпионате Европы, показала прекрасную скорость на лыжне

Томингас, занявшая 15-е место, стала лучшей среди биатлонисток, допустивших три (или больше) промаха – один в лежке и два в стойке. От идеально отстрелявшейся победительницы Анны-Карин Хейденберг она отстала на 1.29,5.

Преимущество шведки было очевидным – ближайшие преследовательницы, Амандин Менжен и Байба Бендика, отстали от нее менее чем на минуту.

Допустившая два промаха на стойке (0+2) Талихярм финишировала сразу за Томингас – на 16-м месте, уступив Хейденберг 1.31,1.

Эмма Роберта Раяндо заняла 98-е место среди 103 финишировавших (+6.56,9, 5 промахов). Сусан Кюльм была заявлена, но на старт не вышла.

Топ-20 женского спринта. Фото: Kuvatõmmis

Отдельно стоит отметить чистое время лыжного хода двух лучших эстонок. Томингас показала второй результат, уступив всего 1,7 секунды бывшей чемпионке мира Иде Лиен (19.34,2). Талихярм в этом зачете заняла 15-е место (+40,2).

Хотя уровень чемпионата Европы не сравнится с Кубком мира или чемпионатом мира, скорость Туули Томингас на лыжне все равно можно оценить позитивно.

Сейчас проходит мужской спринт на 10 км, в котором участвуют четыре эстонца: Мехис Удам, Марк-Маркос Кехва, Карл Расмус Тийсляр и Карл Рамзес Тийсляр.