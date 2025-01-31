Галерея Новый ректор Художественной академии: «Пока любые проявления коммунизма и марксизма связаны с поддержкой России, двери ЕКА для них закрыты!»

В пятницу Эстонская художественная академия (EKA) выбрала своим новым ректором Хилкку Хийоп, которая до этого была профессором на кафедре защиты и сохранения наследия.
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В выборах ректора приняли участие 85 членов избирательного собрания. Хилкка Хийоп была избрана ректором EKA в первом туре голосования, получив 52 голоса. Избирательное собрание, принявшее решение, состояло из членов Совета и Сената EKA, штатных профессоров, руководителей отделений, членов студенческого совета и представителей художественной общественности.