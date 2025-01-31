Галерея Новый ректор Художественной академии: «Пока любые проявления коммунизма и марксизма связаны с поддержкой России, двери ЕКА для них закрыты!»

В выборах ректора приняли участие 85 членов избирательного собрания. Хилкка Хийоп была избрана ректором EKA в первом туре голосования, получив 52 голоса. Избирательное собрание, принявшее решение, состояло из членов Совета и Сената EKA, штатных профессоров, руководителей отделений, членов студенческого совета и представителей художественной общественности.

Председатель комиссии по выборам ректора Юри Кермик сказал, что новый ректор - это человек, глубоко знающий Академию художеств. «Мы все вместе с нетерпением ждем, как новый ректор будет развивать академию, которая и без того находится на высоком уровне», - отметил он.