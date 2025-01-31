Битва за первые места - конкурентов в турнирной таблице отделяют соты доли балла

Всего было заявлено 30 пар, но по факту на лед вышли лишь 29 дуэтов, поскольку израильские танцоры Элизабет Ткаченко и Алексей Киляков вынуждены были сняться с соревнований. На тренировке Алексей Киляков получил травму, столкнувшись с испанскими фигуристами Оливией Смарт и Тимом Диком. Киляков получил серьезную травму лезвием конька и его унесли с катка на носилках.

Действующими чемпионами Европы в танцах на льду являются итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Серебряные медали в 2024 году завоевали представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон. Тройку призёров замкнул литовский дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс.

Кто станет чемпионами европы в этом году, пока неизвестно – соревнования по произвольному танцу у пар стартуют 13 февраля в 13.00. Сейчас из 29 участников в финал квалифицировались 20 пар.

Основная борьба развернулась традиционно среди сильнейших – в последней разминке, где позиции спортсменов в турнирной таблице отделяли порой сотые балла.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри вышли на лед последними и откатали свою программу на великолепной скорости и без ошибок - малая золотая медаль с результатом 84,23 балла.

На втором месте французы Евгения Лопарева-Джоффри Бриссо и на третьем - представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Ну а совсем скоро будем болеть за Нину Петрыкину - в 18.00 начинается произвольная программа среди одиночниц.

Расписание соревнований 31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа 1 февраля, 13:00 - танцы на льду, произвольный танец 1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа 2 февраля, 16:00 – гала-шоу