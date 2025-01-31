В четверг Таллиннский административный суд отклонил апелляцию поддерживающей Кремль активистки Зои Палямар, которая была выдворена из Эстонии летом 2023 года. Она требовала восстановления своего вида на жительство, но суд не удовлетворил ее просьбу.
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Суд не позволил вернуться в Эстонию выдворенной из страны активистке, поддерживающей Кремль
Суд установил, что решение о лишении Палямар вида на жительство, принятое Департаментом полиции и погранохраны (PPA) 8 июня 2023 года, было основано на угрозах общественному порядку и государственной безопасности.