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Суд не позволил вернуться в Эстонию выдворенной из страны активистке, поддерживающей Кремль

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Марш "Бессмертный полк" в Таллине в 2018 году. Зоя Палямар слева.
Марш "Бессмертный полк" в Таллине в 2018 году. Зоя Палямар слева. Фото: Fotogalerii tegid: Eero Vabamägi / Postimees, Marko Saarm, Valdo Ots

В четверг Таллиннский административный суд отклонил апелляцию поддерживающей Кремль активистки Зои Палямар, которая была выдворена из Эстонии летом 2023 года. Она требовала восстановления своего вида на жительство, но суд не удовлетворил ее просьбу.

Суд установил, что решение о лишении Палямар вида на жительство, принятое Департаментом полиции и погранохраны (PPA) 8 июня 2023 года, было основано на угрозах общественному порядку и государственной безопасности.

Суд пришел к выводу, что решение об отмене вида на жительство было основано на достаточных доказательствах. В PPA оценили публикации Палямар в социальных сетях и ее участие в протестах, посчитав, что они представляют угрозу государственной безопасности. В своем обращении в суд Палямар заявила, что перед отменой вида на жительство ее не выслушали, однако суд признал это решение законным и обоснованным.

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