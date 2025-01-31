Суд не позволил вернуться в Эстонию выдворенной из страны активистке, поддерживающей Кремль

Суд установил, что решение о лишении Палямар вида на жительство, принятое Департаментом полиции и погранохраны (PPA) 8 июня 2023 года, было основано на угрозах общественному порядку и государственной безопасности.

Суд пришел к выводу, что решение об отмене вида на жительство было основано на достаточных доказательствах. В PPA оценили публикации Палямар в социальных сетях и ее участие в протестах, посчитав, что они представляют угрозу государственной безопасности. В своем обращении в суд Палямар заявила, что перед отменой вида на жительство ее не выслушали, однако суд признал это решение законным и обоснованным.