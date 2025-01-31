Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже наличных, а также о случае мошенничества на Facebook Marketplace. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о серьезном ДТП с участием легкового и грузового автомобилями и о пожаре на свиноферме.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража наличных, пожар на свиноферме, серьезное ДТП на шоссе Таллинн-Тарту
Насилие
30 января в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ 43-летний мужчина неоднократно избивал свою жену. Полиция задержала нападавшего.
Мошенничество
49-летняя женщина, которая хотела купить аэрогриль на Facebook Marketplace, получила от продавца, 21-летнего мужчины, ссылку на DPD для доставки товара. Жертва ввела свои контактные данные на указанном сайте, подтвердив их с помощью PIN-кодов. Позже она заметила, что с ее счета было списано 792 евро.
Кражи
В период с 16 по 20 января из квартиры, расположенной в Нымме, были украдены наличные. Предварительный ущерб составляет 10 000 евро.
В период с 20 по 21 января из подсобного помещения в доме на Пирита-теэ были украдены различные инструменты Bosch, включая электро- и аккумуляторные дрели и аккумуляторы. Предварительный ущерб составил 3884 евро.
В ночь с 28 на 29 января в деревне Кярявете в волости Ярва было совершено проникновение через окно в гараж, откуда были украдены компрессор, комплект ключей, обогреватель, пылесос, топливо и рабочая куртка. Точный перечень украденных предметов и сумма ущерба уточняются.
Вечером 19 января из квартиры на улице Суур-Куке в Пярну были украдены ноутбук и мобильный телефон. Ущерб составил 1350 евро. Обстоятельства происшествия выясняются.
Безопасность на границе
30 января было составлено предписание о выезде из Эстонии и применен трехмесячный запрет на въезд в Шенгенскую зону для гражданина Азербайджана, родившегося в 1969 году, который незаконно находился в Эстонии.
Вчера вечером пограничники на погранпункте «Лухамаа» не пустили в Эстонию гражданина России, посчитав его угрозой общественному порядку. Для иностранца был составлен запрет на въезд, и его направили обратно в Россию.
Пожары
30 января в 16:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Палдиском шоссе в столичном районе Хааберсти на верхнем этаже четырехэтажного заброшенного здания видны языки пламени. На место происшествия выехали спасатели Кесклинна, Кехра и Лиллекюла. Спасатели в противодымном снаряжении вошли в здание и ликвидировали пожар к 17:14. В одной из комнат горела старая мебель и мусор. В здании людей не было.
30 января в 10:56 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на Вягэва-теэ в поселке Пеэтри волости Раэ. Пламя вырывалось из колесной арки под передним пассажирским сиденьем. Люди пытались потушить пламя с помощью ручных огнетушителей. На вызов отреагировали профессиональные спасатели Ласнамяэ и спасатели-добровольцы Раэ. Когда спасатели прибыли на место, автомобиль уже полностью был охвачен пламенем. Пожар был потушен водой к 11:41. Никто не пострадал, но автомобиль полностью сгорел.
30 января в 13:29 спасатели получили вызов на Ярвекюла-теэ в район Ярве города Кохтла-Ярве, где, по сообщениям, квартира была заполнена дымом. В квартире горело одеяло, которое к моменту прибытия спасателей уже было брошено в ванну и частично потушено. Квартира была проверена, угрозы больше не было. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного курения.
30 января в 11:15 поступило сообщение о загоревшемся грузовике в деревне Алувере волости Раквере. К моменту прибытия спасателей водитель смог потушить возгорание, возникшее между глушителем и крылом. Горели древесные щепки, которые скопились на глушителе.
30 января в 08:38 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свиноферме в деревне Рыстла волости Пыльтсамаа. Огонь вспыхнул в офисных помещениях, все люди успели покинуть здание. К моменту прибытия спасателей из окон уже вырывались языки пламени. В 09:07 пожар был локализован, а к 10:38 полностью ликвидирован. Животные находились в другой части здания, огонь туда не распространился, и им ничто не угрожало. Для обнаружения скрытых очагов возгорания спасателям пришлось вскрыть стены и потолочные конструкции. Одна из комнат офисного здания полностью сгорела, а всё здание получило серьезные повреждения от огня и воды. Из-за того, что огонь полностью уничтожил помещение, точная причина возгорания неизвестна. Пожар тушили профессиональные спасатели Пыльтсамаа, Йыгевa и Сууре-Яани, а также спасатели-добровольцы Колга-Яани.
30 января в 16:35 поступило сообщение о пожаре в здании на улице Яама в Тарту. Огонь удалось потушить сотрудникам предприятия. Спасатели проверили помещения и проветрили их с помощью вентиляторов высокого давления. Дальнейшим расследованием происшествия занимается полиция.
ДТП
30 января в 20:13 спасатели выехали на шоссе Таллинн-Тарту в деревню Кальме волости Пыльтсамаа, где произошло ДТП между легковым и грузовым автомобилями. Спасатели перекрыли движение на шоссе и с помощью гидравлического оборудования освободили человека, застрявшего в автомобиле. Пострадавшего передали скорой помощи, которая доставила его в больницу. Из топливного бака грузовика вытекло топливо, утечку устранили с помощью специальной пасты. Окрестность засыпали опилками и абсорбентом, чтобы исключить риск возгорания. После очистки дороги и эвакуации легкового автомобиля спасательная операция завершилась в 01:01.