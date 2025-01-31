СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража наличных, пожар на свиноферме, серьезное ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

Насилие

30 января в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ 43-летний мужчина неоднократно избивал свою жену. Полиция задержала нападавшего.

Мошенничество

49-летняя женщина, которая хотела купить аэрогриль на Facebook Marketplace, получила от продавца, 21-летнего мужчины, ссылку на DPD для доставки товара. Жертва ввела свои контактные данные на указанном сайте, подтвердив их с помощью PIN-кодов. Позже она заметила, что с ее счета было списано 792 евро.

Кражи

В период с 16 по 20 января из квартиры, расположенной в Нымме, были украдены наличные. Предварительный ущерб составляет 10 000 евро.

В период с 20 по 21 января из подсобного помещения в доме на Пирита-теэ были украдены различные инструменты Bosch, включая электро- и аккумуляторные дрели и аккумуляторы. Предварительный ущерб составил 3884 евро.

В ночь с 28 на 29 января в деревне Кярявете в волости Ярва было совершено проникновение через окно в гараж, откуда были украдены компрессор, комплект ключей, обогреватель, пылесос, топливо и рабочая куртка. Точный перечень украденных предметов и сумма ущерба уточняются.

Вечером 19 января из квартиры на улице Суур-Куке в Пярну были украдены ноутбук и мобильный телефон. Ущерб составил 1350 евро. Обстоятельства происшествия выясняются.

Безопасность на границе

30 января было составлено предписание о выезде из Эстонии и применен трехмесячный запрет на въезд в Шенгенскую зону для гражданина Азербайджана, родившегося в 1969 году, который незаконно находился в Эстонии.