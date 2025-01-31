Четырехзначная сумма: владелец украденного квадроцикла предлагает щедрое вознаграждение за ценную информацию

В пятницу в 8:20 полиция получила сообщение о том, что в Пярнуском концертном зале был взломан замок: воры проникли в техническое помещение и украли квадроцикл.
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Одна из отличительных черт красного квадроцикла - снегоочиститель, установленный на передней части транспортного средства. «Сейчас полиция собирает улики на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося», - сообщили в полиции. По словам PPA, квадроцикл принадлежит компании, которая не является владельцем концертного зала.