Недавно американские СМИ опубликовали список из примерно 1,5 миллиона иммигрантов, включая 94 граждан Эстонии, которых планируется депортировать. Министерство иностранных дел Эстонии не получило официальной информации от США по этому вопросу.
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США планируют депортировать почти сто граждан Эстонии
На этой неделе американский медиа-концерн Fox News опубликовал список миссии Управления по правопорядку и депортационным операциям (ERO) Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в который входит 1 445 549 человек.