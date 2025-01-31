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США планируют депортировать почти сто граждан Эстонии

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В списке людей, подлежащих депортации из США, числятся около 1,5 миллиона человек, в том числе 94 гражданина Эстонии.
В списке людей, подлежащих депортации из США, числятся около 1,5 миллиона человек, в том числе 94 гражданина Эстонии. Фото: Michael Bihlmayer / Imago / Scanpix

Недавно американские СМИ опубликовали список из примерно 1,5 миллиона иммигрантов, включая 94 граждан Эстонии, которых планируется депортировать. Министерство иностранных дел Эстонии не получило официальной информации от США по этому вопросу.

На этой неделе американский медиа-концерн Fox News опубликовал список миссии Управления по правопорядку и депортационным операциям (ERO) Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в который входит 1 445 549 человек.

Большая часть людей, подлежащих депортации, родом из Гондураса (261 000), Гватемалы (253 000) и Мексики (252 000). В документе также упоминаются 259 граждан Литвы, 125 - Латвии и 94 - Эстонии.

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