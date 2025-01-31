США планируют депортировать почти сто граждан Эстонии

В списке людей, подлежащих депортации из США, числятся около 1,5 миллиона человек, в том числе 94 гражданина Эстонии.

Недавно американские СМИ опубликовали список из примерно 1,5 миллиона иммигрантов, включая 94 граждан Эстонии, которых планируется депортировать. Министерство иностранных дел Эстонии не получило официальной информации от США по этому вопросу.