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СБУ начала уголовное производство после публикации цитат о будущем Украины с секретного заседания Рады

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Генерал-майор Кирилл Буданов глава военной разведки Украины принимает участие в памятном мероприятии по случаю первой годовщины российско-украинской войны, Киев, 24 февраля 2023 года.
Генерал-майор Кирилл Буданов глава военной разведки Украины принимает участие в памятном мероприятии по случаю первой годовщины российско-украинской войны, Киев, 24 февраля 2023 года. Фото: AP / Scanpix

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье о разглашении сведений, составляющих гостайну (часть 2 статьи 328 УК Украины), из-за выхода материала «Украинской правды», где упоминались слова руководители Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на публикацию «Украинской правды».

В спецслужбе изданию заявили, что расследование касается лиц, которым эти сведения «были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины».

О фигурантах дела не сообщается.

Начало расследование прокомментировала главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

«Мы действуем в рамках закона и строго придерживаемся профессиональных стандартов журналистики. УП, как и всегда, стоит на защите своих источников информации, что гарантируется действующим законодательством Украины и международными нормами права. Свобода слова и доступ граждан к информации являются ключевыми ценностями демократического общества. "Украинская правда" остается верной своим принципам, и в дальнейшем, продолжит добропорядочно и ответственно выполнять свою работу», - заявила она.

27 января «Украинская правда» выпустила материал «Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине». В нем, в частности, говорилось, что Буданов на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады сказал, что для существования страны переговоры о завершении войны важно провести до лета 2025 года.

Перед этим ему задали вопрос: «Сколько времени у нас еще есть?»

Источник «УП» процитировал ответ Буданова: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

ГУР Минобороны Украины днем 27 января заявило, что распространенная в СМИ цитата Буданова «не соответствует действительности».

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, которая распространена в средствах массовой информации вроде бы цитата начальника ГУР МО Украины из закрытого, с грифом тайно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности», - сказано в пресс-релизе ГУР.

«Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов. Отмечаем - распространение каких-либо сообщений о том, что вроде бы обсуждается на официальных совещаниях с грифом тайно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах», - отметили в спецслужбе.

«Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства. Держим строй!» - завершается сообщение ГУР по ситуации вокруг публикации «УП».

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