СБУ начала уголовное производство после публикации цитат о будущем Украины с секретного заседания Рады

В спецслужбе изданию заявили, что расследование касается лиц, которым эти сведения «были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины».

О фигурантах дела не сообщается.

Начало расследование прокомментировала главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

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27 января «Украинская правда» выпустила материал «Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине». В нем, в частности, говорилось, что Буданов на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады сказал, что для существования страны переговоры о завершении войны важно провести до лета 2025 года.

Перед этим ему задали вопрос: «Сколько времени у нас еще есть?»

Источник «УП» процитировал ответ Буданова: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

ГУР Минобороны Украины днем 27 января заявило, что распространенная в СМИ цитата Буданова «не соответствует действительности».