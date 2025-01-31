Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье о разглашении сведений, составляющих гостайну (часть 2 статьи 328 УК Украины), из-за выхода материала «Украинской правды», где упоминались слова руководители Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на публикацию «Украинской правды».
СБУ начала уголовное производство после публикации цитат о будущем Украины с секретного заседания Рады
В спецслужбе изданию заявили, что расследование касается лиц, которым эти сведения «были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины».
О фигурантах дела не сообщается.
Начало расследование прокомментировала главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.
«Мы действуем в рамках закона и строго придерживаемся профессиональных стандартов журналистики. УП, как и всегда, стоит на защите своих источников информации, что гарантируется действующим законодательством Украины и международными нормами права. Свобода слова и доступ граждан к информации являются ключевыми ценностями демократического общества. "Украинская правда" остается верной своим принципам, и в дальнейшем, продолжит добропорядочно и ответственно выполнять свою работу», - заявила она.
27 января «Украинская правда» выпустила материал «Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине». В нем, в частности, говорилось, что Буданов на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады сказал, что для существования страны переговоры о завершении войны важно провести до лета 2025 года.
Перед этим ему задали вопрос: «Сколько времени у нас еще есть?»
Источник «УП» процитировал ответ Буданова: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».
ГУР Минобороны Украины днем 27 января заявило, что распространенная в СМИ цитата Буданова «не соответствует действительности».
«Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, которая распространена в средствах массовой информации вроде бы цитата начальника ГУР МО Украины из закрытого, с грифом тайно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности», - сказано в пресс-релизе ГУР.
«Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов. Отмечаем - распространение каких-либо сообщений о том, что вроде бы обсуждается на официальных совещаниях с грифом тайно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах», - отметили в спецслужбе.
«Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства. Держим строй!» - завершается сообщение ГУР по ситуации вокруг публикации «УП».