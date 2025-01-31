Административный суд Берлина рассмотрел иски россиян, опасающихся призыва в армию РФ и отправки на войну в Украину. Суд подтвердил их право на один из видов защиты для иностранцев, сообщает DW.
Суд Берлина: у уклонистов из России есть право на защиту в Германии
Российские уклонисты, находящиеся в Германии, имеют право на субсидиарную защиту. Об этом административный суд Берлина сообщает в пятницу, 31 января, ссылаясь на два решения 33-й Палаты, вынесенные 20 января.
Истцами выступили граждане РФ призывного возраста, обратившиеся в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев с просьбой предоставить им статус лиц под субсидиарной защитой. Они утверждали, что еще не прошли военную службу в России, поэтому в случае возвращения на родину им грозит призыв в армию и отправка на войну против Украины. Германское ведомство сначала отклонило эти заявления, однако поданные на это решение судебные иски были удовлетворены.
Суд: При отправке в Украину истцов склонят к нарушению международного права
Административный суд Берлина «считает весьма вероятным, что истцы после возвращения будут против своей воли призваны на срочную военную службу в российскую армию и отправлены на войну в Украину», говорится в судебных документах. На территории соседней страны «им придется считаться с тем, что их заставят участвовать в действиях, нарушающих международное право и/или права человека, или их жизни и здоровью причинят серьезный вред», указывается далее.
По убеждению суда, последние данные подтверждают, что российские власти все чаще принуждают призывников подписывать контракты с российскими вооруженными силами, чтобы получить возможность отправить их на фронт на территорию Украины. Даже в случае отправки в качестве призывников в граничащую с Украиной Курскую область истцам грозит значительная вероятность бесчеловечного обращения, подчеркнули в Берлине.
Решение суда может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.
Защита для иностранцев в ФРГ
В Германии существует четыре вида защиты для иностранных граждан: убежище, защита для беженцев, субсидиарная защита и запрет на депортацию, пояснила Лена Тресс, пресс-секретарь Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, отвечая на письменный вопрос DW.
Закон об убежище гласит, что правом на субсидиарную защиту обладают лица, продемонстрировавшие веские основания полагать, что на родине им грозит серьезная опасность - например, смертная казнь, пытки или угроза стать жертвой насилия в ходе вооруженного конфликта. Причем такие лица не могут или не желают воспользоваться защитой в стране происхождения из-за имеющихся для них угроз.