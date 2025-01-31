Уже 8 февраля энергосистема стран Балтии будет десинхронизирована с российской и белорусской энергосистемами и подключена к энергосистеме Центральной Европы после тестирования работы в изолированном режиме. Этот процесс сопряжен с рядом рисков, и, хотя вероятность их реализации невелика, предприятиям стоит заранее подготовиться к обеспечению устойчивости в кризисных ситуациях, рекомендуют Союз машиностроителей Эстонии и Союз инженеров Эстонии.
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СЕМЬ ДНЕЙ ДО МОМЕНТА ИСТИНЫ ⟩ Три рекомендации для предпринимателей по снижению рисков отключения энергосистемы Эстонии от России
По словам исполнительного директора Союза машиностроителей Эстонии Андри Харана, в условиях сложной геополитической обстановки вероятность перебоев в электроснабжении во время перехода энергосистемы Балтийских стран из российской зоны частот в европейскую будет в десятки раз выше обычной.