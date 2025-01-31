Re:Baltica: Кремль использует «сбежавших» россиян для распространения антибалтийской пропаганды

Одним из главных посылов, которые продвигаются, является утверждение, что жители Балтийских стран массово бегут из-за русофобии, политических репрессий, балтийского фашизма и гомопропаганды. Также распространяются заявления о том, что расширение оборонных возможностей в странах Балтии якобы угрожает России и Беларуси.

По данным Re:Baltica, после начала полномасштабной войны России против Украины действительно увеличилось число переехавших в Россию и Беларусь, однако это нельзя назвать массовым явлением. Всего в Россию переехало около 1700 человек, а в Беларусь - несколько сотен.