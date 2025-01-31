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Re:Baltica: Кремль использует «сбежавших» россиян для распространения антибалтийской пропаганды

Перевод: Сергей Светлов
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Бывший член Европарламента и бывший помощник Яны Тоом Андрей Мамыкин на протесте против латвийского образования в Даугавпилсе в 2018 году.
Бывший член Европарламента и бывший помощник Яны Тоом Андрей Мамыкин на протесте против латвийского образования в Даугавпилсе в 2018 году. Фото: Ivars Soikâns / LETA / Scanpix

Латвийский портал расследовательской журналистики Re:Baltica в своем исследовании описал, как кремлевская пропагандистская машина использует «сбежавших» из стран Балтии пропагандистов и «обычных граждан» для распространения своих нарративов.

Одним из главных посылов, которые продвигаются, является утверждение, что жители Балтийских стран массово бегут из-за русофобии, политических репрессий, балтийского фашизма и гомопропаганды. Также распространяются заявления о том, что расширение оборонных возможностей в странах Балтии якобы угрожает России и Беларуси.

По данным Re:Baltica, после начала полномасштабной войны России против Украины действительно увеличилось число переехавших в Россию и Беларусь, однако это нельзя назвать массовым явлением. Всего в Россию переехало около 1700 человек, а в Беларусь - несколько сотен.

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