Латвийский портал расследовательской журналистики Re:Baltica в своем исследовании описал, как кремлевская пропагандистская машина использует «сбежавших» из стран Балтии пропагандистов и «обычных граждан» для распространения своих нарративов.
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Re:Baltica: Кремль использует «сбежавших» россиян для распространения антибалтийской пропаганды
Одним из главных посылов, которые продвигаются, является утверждение, что жители Балтийских стран массово бегут из-за русофобии, политических репрессий, балтийского фашизма и гомопропаганды. Также распространяются заявления о том, что расширение оборонных возможностей в странах Балтии якобы угрожает России и Беларуси.