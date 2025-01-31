Пристегните ремни: двукратный чемпион Европы исполнит легендарное сальто в Эстонии

В субботу вечером в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию – в программе будет мужская произвольная программа, в которой действующий чемпион Европы Адам Сиао Хим Фа будет стремиться занять первое место на пьедестале в третий раз подряд. Француз настроен на полную победу и включит в свою программу знаменитое сальто назад.
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Француз выйдет на лед в последней группе разминки, вместе с эстонцем Михаилом Селевко, который в короткой программе набрал 84,85 балла и занял шестое место, опередив своего старшего брата Александра на 0,20 балла.