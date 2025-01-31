Пристегните ремни: двукратный чемпион Европы исполнит легендарное сальто в Эстонии

Француз выйдет на лед в последней группе разминки, вместе с эстонцем Михаилом Селевко, который в короткой программе набрал 84,85 балла и занял шестое место, опередив своего старшего брата Александра на 0,20 балла.

«Тренировка сегодня прошла хорошо. Это не было идеально, я немного приболел. Я не в своей лучшей форме, но должен продолжать работать. В общем, можно быть довольным», – сказал Сиао после тренировки в интервью Postimees.