Чемпионат Европы по фигурному катанию продолжается. Фигуристки-одиночницы выступают с произвольной программой - сегодня станет ясно, кто станет чемпионкой Европы.
Напряжение нарастает: фигуристки-одиночницы вступили в борьбу за медали чемпионата Европы
Первые две группы разминки уже откатали свои программы. Промежуточное первое место у представительницы Франции Леа Серны, следом за ней Миа Риса Гомез (Норвегия), замыкает тройку лидеров израильская фигуристка Мария Сенюк.
Конкуренция жесткая, однако во второй части программы, скорее всего, зрители увидят настоящую битву – ведь сильнейшие фигуристки выйдут на лед в двух последних группах.
Нина Петрыкина выйдет на лед Тондираба со своей программой в последней – четвертой группе. Все ждут ее появления - трибуны заполнены до отказа.
Сейчас лед катка готовят ко второй части прокатов.