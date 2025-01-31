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Напряжение нарастает: фигуристки-одиночницы вступили в борьбу за медали чемпионата Европы

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Леа Серна.
Леа Серна. Фото: Toms Kalnins

Чемпионат Европы по фигурному катанию продолжается. Фигуристки-одиночницы выступают с произвольной программой - сегодня станет ясно, кто станет чемпионкой Европы.

Первые две группы разминки уже откатали свои программы. Промежуточное первое место у представительницы Франции Леа Серны, следом за ней Миа Риса Гомез (Норвегия), замыкает тройку лидеров израильская фигуристка Мария Сенюк.

Промежуточные результаты по итогам первых двух разминок.
Промежуточные результаты по итогам первых двух разминок. Фото: ISU

Конкуренция жесткая, однако во второй части программы, скорее всего, зрители увидят настоящую битву – ведь сильнейшие фигуристки выйдут на лед в двух последних группах.

Нина Петрыкина выйдет на лед Тондираба со своей программой в последней – четвертой группе. Все ждут ее появления - трибуны заполнены до отказа.

На трибунах собираются зрители.
На трибунах собираются зрители. Фото: Tõnis Grepp

Сейчас лед катка готовят ко второй части прокатов.

Вот такие машины заливают лед для фигуристов.
Вот такие машины заливают лед для фигуристов. Фото: Tõnis Grepp
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