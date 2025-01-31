Напряжение нарастает: фигуристки-одиночницы вступили в борьбу за медали чемпионата Европы

Первые две группы разминки уже откатали свои программы. Промежуточное первое место у представительницы Франции Леа Серны, следом за ней Миа Риса Гомез (Норвегия), замыкает тройку лидеров израильская фигуристка Мария Сенюк.

Промежуточные результаты по итогам первых двух разминок. Фото: ISU

Конкуренция жесткая, однако во второй части программы, скорее всего, зрители увидят настоящую битву – ведь сильнейшие фигуристки выйдут на лед в двух последних группах.

Нина Петрыкина выйдет на лед Тондираба со своей программой в последней – четвертой группе. Все ждут ее появления - трибуны заполнены до отказа.

На трибунах собираются зрители. Фото: Tõnis Grepp

Сейчас лед катка готовят ко второй части прокатов.

Вот такие машины заливают лед для фигуристов. Фото: Tõnis Grepp