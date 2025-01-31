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Более 150 медицинских учреждений продолжают работать без страхования пациентов

Перевод: Сергей Светлов
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Шприц. Иллюстративное фото.
Шприц. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Хотя с 1 декабря прошлого года все поставщики медицинских услуг, будь то семейные врачи, больницы, специалисты по акупунктуре или стоматологические кабинеты, обязаны заключить так называемый договор страхования пациентов, почти каждое десятое медицинское учреждение до сих пор этого не сделало.

По данным регистра Департамента здоровья, в Эстонии действует 1670 учреждений с действующей лицензией, из которых 156 на середину уходящей недели не заключили обязательный договор страхования ответственности, известный в народе как страхование пациентов. Данное страхование помогает компенсировать ущерб, нанесенный пациенту в ходе оказания медицинской помощи, если этот ущерб возник в процессе лечения и мог бы быть предотвращен.

Например, из 532 стоматологических клиник 51 не заключила страховой договор. Среди семейных врачей на конец января лишь одно учреждение не имело страховки, но поскольку оно начинало работу 1 февраля, у него еще было время оформить договор. В последний день января в регистре Департамента здоровья также значилось, что страховки нет у больницы Виймси, однако в департаменте подтвердили, что их договор с PZU Kindlustus вступает в силу с 1 февраля.

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