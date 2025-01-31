Хотя с 1 декабря прошлого года все поставщики медицинских услуг, будь то семейные врачи, больницы, специалисты по акупунктуре или стоматологические кабинеты, обязаны заключить так называемый договор страхования пациентов, почти каждое десятое медицинское учреждение до сих пор этого не сделало.
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Более 150 медицинских учреждений продолжают работать без страхования пациентов
По данным регистра Департамента здоровья, в Эстонии действует 1670 учреждений с действующей лицензией, из которых 156 на середину уходящей недели не заключили обязательный договор страхования ответственности, известный в народе как страхование пациентов. Данное страхование помогает компенсировать ущерб, нанесенный пациенту в ходе оказания медицинской помощи, если этот ущерб возник в процессе лечения и мог бы быть предотвращен.