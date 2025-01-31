Полиция разыскивает поджигателя ресторана Slava в Пыхья-Таллинне

В пятницу ранним утром, в 4:45, поступило сообщение о пожаре по адресу Kopli 2c. По предварительным данным, возгорание могло быть умышленным поджогом.

Полиция просит жителей улиц Копли, Соо и Каларанна сохранить записи с камер видеонаблюдения своих домов как минимум на неделю. Для получения видеозаписей сотрудники полиции свяжутся с владельцами камер.

Если есть возможность, можно самостоятельно просмотреть записи. Если на видео зафиксирована подозрительная активность, полиция просит немедленно сообщить об этом по электронной почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Кроме того, если кто-то заметил что-то необычное в районе улиц Соо, Каларанна или Копли в пятницу ранним утром, об этом также следует сообщить по вышеуказанному адресу.