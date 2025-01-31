Нина Петрыкина - чемпионка Европы!

Ее конкурентками стали такие спортсменки как Нина Пинцарроне, Лара Наки Гутманн, Кимми Репонд (малая бронзовая медаль по итогам короткой программы), Анастасия Губанова. По итогам короткой программы Анастасия Губанова завоевала малую золотую медаль.

Петрыкина по итогам короткой программы набрала 68,94 балла - это ее личный рекорд. И сейчас она борется за титул чемпионки Европы.

После нее выйдет на лед представительница Грузии Анастасия Губанова - она станет последней спортсменкой, исполняющей произвольную программу и по итогам ее выступления определятся финалистки чемпионата Европы в женском одиночном катании.

208,18 балла - результат Нины, она стала чемпионкой Европы!

По итогам выступления ее конкурентка Анастасия Губанова заняла второе место.