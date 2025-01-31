Светлана Рудоквас раньше находила утешение в том, что боевые действия между украинской армией и российскими войсками шли в соседней Донецкой области, но все же на безопасном расстоянии. Однако теперь силы Кремля приблизились к границам Днепропетровской области, все чаще обрушивая бомбы на ее родные места.
Приближающийся кошмар: российские войска на пороге Днепропетровской области вызывают у жителей панику
«Некоторые люди все еще верят в психологический барьер, который, по их мнению, Россия не пересечет, - рассказала 51-летняя владелица магазина, живущая в селе Новопавловка на границе Донецкой и Днепропетровской областей, в интервью агентству AFP. - Мы тоже так думали, пока не попали под удар планирующих бомб».
За три года полномасштабной войны российские войска ни разу не заходили на территорию Днепропетровской области. Однако их постепенное продвижение в последние месяцы теперь приблизило их к границе области на расстояние до четырех километров, что также означает учащение нападений. Недавняя бомбардировка полностью разрушила ресторан рядом с магазином Рудоквас, а поставщики становятся все менее охотными привозить товары.
«Это как сон, - говорит она, переступая через завалы. - Я просыпаюсь и думаю, что мне это приснилось. Это был кошмар или теперь это моя реальность? Я просто хочу, чтобы все это закончилось, чтобы никто больше не переживал подобного».
Психологическая победа
По мнению директора Исследовательской сети новой геополитики Михаила Самуся, российским войскам может понадобиться еще несколько месяцев, чтобы прорваться в Днепропетровскую область, и многое будет зависеть от ресурсов Украины. Если им удастся пересечь границу области, то этот шаг, по его словам, будет иметь больше психологическое, чем стратегическое значение.
«Они пытаются пересечь этот воображаемый рубеж, чтобы показать: “Смотрите, мы впервые в Днепропетровской области”, - сказал он AFP. - Россия мастерски использует такие психологические эффекты».
35-летний украинский военный Вадим не беспокоился о продвижении России. Стоя у большого знака, обозначающего границу Донецкой и Днепропетровской областей, рядом с мемориалом, украшенным украинскими флагами, он выражал уверенность в том, что российское наступление - временное.
«Пусть русские здесь фотографируются. Рано или поздно мы просто вернемся и сделаем под этим же знаком снимки на фоне их трупов», - сказал Вадим.
В расположенном неподалеку приграничном городе Межовая тревога нарастает. Жители населенного пункта, где до войны проживало 5000 человек, заметно напряжены, подтверждает 29-летняя Полина Яковенко, владелица популярного кафе в центре города. «Раньше это было так далеко от нас. Мы боялись, но не так, как сейчас», - добавила она.
Жизнь на грани разрушения
Несмотря на усиливающиеся взрывы и приближение боевых действий, Яковенко пока не собирается уезжать.
Она призналась, что чувствует внутренний разлад - с одной стороны, хочет обеспечить безопасность своей семилетней дочери, но с другой - не готова покидать свой дом. «Здесь наши друзья, здесь мы строили свою жизнь», - сказала Яковенко, описывая, как каждая улица и уголок этого города для нее родные.
Она указала на пианино в кафе, из-под которого торчала пустая коробка от противотанкового комплекса Javelin. «Пианино из моего дома. Это часть моего детства, - сказала женщина. - Всё это нам дорого».
Владелица магазина Светлана Рудоквас уже собрала самое необходимое, чтобы в случае опасности спешно покинуть Новопавловку.
Она рассуждает о том, что случится, если российские войска продолжат наступление и дойдут до ее родного села в Днепропетровской области.
«Что им нужно? Они просто приходят куда-то и превращают это место в кошмар, - сказала она в интервью AFP. - А потом идут в другое место и создают еще один кошмар. И так снова и снова».