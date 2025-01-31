Приближающийся кошмар: российские войска на пороге Днепропетровской области вызывают у жителей панику

Сапер украинской армии проверяет неразорвавшуюся российскую бомбу в поле в Днепропетровской области. Фото: ROMAN PILIPEY / AFP / SCANPIX

35-летний украинский военный Вадим не беспокоился о продвижении России. Стоя у большого знака, обозначающего границу Донецкой и Днепропетровской областей, рядом с мемориалом, украшенным украинскими флагами, он выражал уверенность в том, что российское наступление - временное.

«Пусть русские здесь фотографируются. Рано или поздно мы просто вернемся и сделаем под этим же знаком снимки на фоне их трупов», - сказал Вадим.

В расположенном неподалеку приграничном городе Межовая тревога нарастает. Жители населенного пункта, где до войны проживало 5000 человек, заметно напряжены, подтверждает 29-летняя Полина Яковенко, владелица популярного кафе в центре города. «Раньше это было так далеко от нас. Мы боялись, но не так, как сейчас», - добавила она.

Жизнь на грани разрушения

Несмотря на усиливающиеся взрывы и приближение боевых действий, Яковенко пока не собирается уезжать.

Она призналась, что чувствует внутренний разлад - с одной стороны, хочет обеспечить безопасность своей семилетней дочери, но с другой - не готова покидать свой дом. «Здесь наши друзья, здесь мы строили свою жизнь», - сказала Яковенко, описывая, как каждая улица и уголок этого города для нее родные.

Она указала на пианино в кафе, из-под которого торчала пустая коробка от противотанкового комплекса Javelin. «Пианино из моего дома. Это часть моего детства, - сказала женщина. - Всё это нам дорого».

Владелица магазина Светлана Рудоквас уже собрала самое необходимое, чтобы в случае опасности спешно покинуть Новопавловку.

51-летняя владелица магазина Светлана Рудоквас показывает разрушенный в результате российского удара ресторан, расположенный сразу рядом с ее магазином в Новопавловке, Днепропетровская область. Фото: Genja Savilov / AFP / Scanpix

Она рассуждает о том, что случится, если российские войска продолжат наступление и дойдут до ее родного села в Днепропетровской области.

«Что им нужно? Они просто приходят куда-то и превращают это место в кошмар, - сказала она в интервью AFP. - А потом идут в другое место и создают еще один кошмар. И так снова и снова».