Вирус гриппа начал распространяться шире

На прошлой неделе гриппом заболели 459 человек. Лабораторно подтверждено 185 случаев вируса гриппа, из которых случая 143 вируса гриппа А и 42 случая вируса гриппа В.

С начала сезона из-за гриппа госпитализированы 223 человека. Число госпитализированных на прошлой неделе увеличилось на 24 процента, госпитализация потребовалась 118 пациентам, почти 61 процент которых были в возрасте 65 лет и старше. По данным Европейской сети по надзору за гриппом, активность гриппа в ЕС имеет тенденцию к росту, но еще не достигла пика.

На прошлой неделе коронавирусом заболели 477 человек. По сравнению с прошлой неделей коронавирусом заболело на 9,5 процента меньше людей. На прошлой неделе 40 человек были госпитализированы с коронавирусом как основным или сопутствующим заболеванием, из них у 12 человек диагностирована тяжелая форма коронавируса. 11 человек были старше 60 лет.

Заболеваемость коронавирусом имеет тенденцию к снижению. Общая тенденция заболеваемости показывает снижение, хотя в младшей возрастной группе, т.е. до 19 лет, отмечен рост на 13 процентов.

На прошлой неделе за медицинской помощью в связи с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 3079 человек, 43 процента из которых - дети до 14 лет. Средний показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 224.