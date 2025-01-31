Спасательные службы продолжают искать тела погибших в результате авиакатастрофы над Вашингтоном. Что известно о фигуристах, которые были на борту самолета, о других пассажирах и членах экипажей?
Фигуристы, друзья-охотники и юристы. Кто погиб в авиакатастрофе над Вашингтоном
Фигуристы
О том, что среди пассажиров были фигуристы, стало известно раньше всего - но долгое время было неясно, кто именно находился на борту самолета.
В Уичито с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. После чемпионата для молодых фигуристов был организован тренировочный лагерь.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов
Первым о гибели граждан России Шишковой и Наумова сообщило российское агентство ТАСС; вскоре это подтвердили в Кремле.
Они стали выступать вместе в 1985 году. Самые значительные награды фигуристов - золотые медали на чемпионате мира в составе сборной России в 1994 году, серебряные в 1995-м и бронзовые - в 1993 году.
На Олимпиадах пара выступала менее успешно: в 1992-м в Альбервиле Шишкова и Наумов заняли пятое место, а в 1994-м в Лиллехаммере - четвертое.
В 1995 году Шишкова и Наумов поженились, а в конце 90-х переехали в США. В 1998 году они завершили любительскую карьеру и выиграли чемпионат мира среди профессионалов. Затем Шишкова и Наумов переключились на тренерскую работу. Сначала они работали в Международном центре фигурного катания в Симсбери, штат Коннектикут, а с 2017 года — в Клубе фигурного катания Бостона. Они возвращались из Уичито со своими подопечными из бостонского клуба.
У пары остался сын Максим Наумов (он родился в 2001 году в США). Он — тоже фигурист и сейчас выступает с одиночной программой. Максим принимал участие в соревнованиях в Уичито и выиграл оловянную медаль (в США ее вручают фигуристам, занявшим четвертое место).
Он улетел из Уичито сразу после окончания чемпионата, 27 января.
Инна Волянская
Имя Волянской также фигурировало в ранних сообщениях о россиянах на борту самолета.
Инна Волянская, ученица Татьяны Тарасовой, завоевала бронзу на чемпионате СССР в парном катании в 1980 году, когда ей было всего 15 лет. Дважды со своим партнером Валерием Спиридоновым она выигрывала Кубок СССР по парному катанию.
Закончив спортивную карьеру, Волянская работала в Ледовом театре Татьяны Тарасовой. Затем она переехала в США и в 2002 году стала работать тренером.
В последние годы Волянская работала тренером в клубе Ashburn Ice House в штате Вирджиния. Как и Шишкова с Наумовым, Волянская сопровождала своих подопечных на соревнованиях в Уичито.
Александр Кирсанов
Александр Кирсанов - еще один фигурист российского происхождения, который в США стал тренером, а в тот день летел из Уичито со своими учениками.
46-летний Кирсанов выступал на соревнованиях за Россию, Азербайджан и США. В 1997 году он завоевал серебро на Гран-при Словакии, выступая в паре с Ольгой Погосян.
Кирсанов переехал в США в 2003 году. В 2004 году он переключился на тренерскую работу — вместе со своей женой Натальей Гудин Кирсанов тренировал фигуристов в штате Делавэр.
«Я потеряла своего мужа. я потеряла своих учеников, я потеряла своих друзей», - сказала Гудин ABC News.
16-летний Спенсер Лейн занимался фигурным катанием в бостонском клубе. Его отец рассказал, что юноша тренировался пять дней в неделю и учился в школе онлайн. Фигуриста в поездке в тренировочный лагерь сопровождала его мать Кристин Лейн.
В том же клубе занималась 13-летняя Джинна Хан. Она тоже поехала в лагерь со своей матерью, Джин Хан. Директор бостонского клуба назвал мать фигуристки «примером для подражания».
12-летняя Оливия Тер из штата Мэриленд стемилась пройти отбор и попасть в сборную США, чтобы представлять страну на чемпионатах мира. «Оливия не только преуспела в фигурном катании, но и вдохновила других своим талантом, целеустремленностью и спортивным мастерством», - говорится в заявлении департамента парков и отдыха округа Принс Джордж, где тренировалась фигуристка.
Когда Бриэлле Бейер было всего четыре месяца, у нее диагностировали рак, но с тех пор она не только была в ремиссии, но и стала участвовать в соревнованиях по фигурному катанию. 12-летняя фигуристка возвращалась из Канзаса вместе со своей матерью Джустиной Магдаленой Бейер.
16-летний Кори Хайнос в лагере в Уичито наконец-то сумел не просто совершить тройной аксель, один из сложнейших прыжков в фигурном катании, но и сделать это на глазах у тренеров, которые отбирают талантливых спортсменов в сборную. Он летел из Канзаса со своими родителями, Роджером Хайносом и Стефани Брэнтон Хайнос.
Другие пассажиры самолета
Самолет, впрочем, перевозил не только фигуристов, их тренеров и родителей.
26-летняя Асра Хуссейн Раза из Индианы получила степень магистра по управлению больницами и жила в Вашингтоне. Ее муж рассказал, что она возвращалась из командировки. «И, знаете, она занималась любимым делом. Она работала даже во время перелета», - добавил он.
Профессор Киа Даггинс должна была преподавать грядущей осенью в школе права Говардского университета в Вашингтоне. Уроженка Уичито, она была адвокатом по гражданским правам и «посвятила свою карьеру борьбе с неконституционными действиями полиции и несправедливой практикой залогов в Теннесси, Техасе и Вашингоне, округ Колумбия», говорится в заявлении университета.
На борту самолета были и другие юристы: 33-летние Сара Ли Бест и Элизабет Кис из вашингтонской фирмы Wilkinson Stekloff. Кис погибла в свой день рождения.
Отец троих детей Кейси Крафтон из Салема, штат Коннектикут, был тренером местной бейсбольной лиги в своем городе. «Семья Крафтона, глубоко вовлеченная в жизнь Салема, понесла невыразимую утрату», - говорится в заявлении спортивного клуба.
Майкл "Майки" Стовалл возвращался домой из традиционной поездки: каждый год с друзьями он отправлялся в Канзас охотиться на уток и фазанов. В Мэриленде остались его вдова и 11-летний сын.
Как минимум шесть друзей Стовалло тоже летели этим рейсом. Один из них, 30-летний Джесси Питчер, женился в прошлом году и недавно открыл свой бизнес. «Он только начинал жить», - рассказал его отец.
Полковник Пергентино Н. Малабед, директор отдела закупок Национальной полиции Филиппин, направлялся в посольство своей страны в Вашингтоне. Вместе с двумя коллегами он приехал в США, чтобы протестировать бронежилеты, которые планировала закупить филиппинская полиция. Спасатели достали тело с паспортом на имя Малабеда из реки Потомак.
На борту также были двое граждан Китая, но о них пока ничего не известно.
Экипаж самолета
Капитан самолета Джонатан Дж. Кампос работал в авиакомпании PSA Airlines (принадлежит к группе компаний American Airlines) восемь лет. Он мечтал стать пилотом с раннего детства. «Я думаю, он хотел был свободным, иметь возможность летать и парить как птица», - рассказала его тетя.
Вторым пилотом на рейсе из Уичито был 28-летний Сэм Лилли. Изначально он учился маркетингу, но проработав несколько месяцев, Сэм Лилли решил пойти по стопам своего отца, который в 1990-е пилотировал военные вертолеты. Лилли обучился на пилота всего за несколько лет.
Бортпроводниками на злополучном рейсе работали 53-летний Йэн Эпстин из Вирджинии и 34-летняя Данэйжа Элдер из Северной Каролины.
Экипаж вертолета
На борту военного вертолета, выполнявшего тренировочный полет, было трое военнослужащих. Все они, утверждают в армии США, имели много летного опыта.
Командиром экипажа был 29-летний Райан О'Хара. Как и положено в его роли, он сидел сзади и был в ответе за все происходящее.
Пилотом-инструктором был 39-летний Эндрю Ивз. Он к моменту крушения налетал около 1000 часов. Имя третьего военного не называется, но в армии говорят, что и у того за плечами было около 500 часов полетов.