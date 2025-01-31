Фигуристы, друзья-охотники и юристы. Кто погиб в авиакатастрофе над Вашингтоном

Фигуристы

О том, что среди пассажиров были фигуристы, стало известно раньше всего - но долгое время было неясно, кто именно находился на борту самолета.

В Уичито с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. После чемпионата для молодых фигуристов был организован тренировочный лагерь.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Первым о гибели граждан России Шишковой и Наумова сообщило российское агентство ТАСС; вскоре это подтвердили в Кремле.

Они стали выступать вместе в 1985 году. Самые значительные награды фигуристов - золотые медали на чемпионате мира в составе сборной России в 1994 году, серебряные в 1995-м и бронзовые - в 1993 году.

На Олимпиадах пара выступала менее успешно: в 1992-м в Альбервиле Шишкова и Наумов заняли пятое место, а в 1994-м в Лиллехаммере - четвертое.

В 1995 году Шишкова и Наумов поженились, а в конце 90-х переехали в США. В 1998 году они завершили любительскую карьеру и выиграли чемпионат мира среди профессионалов. Затем Шишкова и Наумов переключились на тренерскую работу. Сначала они работали в Международном центре фигурного катания в Симсбери, штат Коннектикут, а с 2017 года — в Клубе фигурного катания Бостона. Они возвращались из Уичито со своими подопечными из бостонского клуба.