Чемпионский уровень: победа на чемпионате Европы дает Петрыкиной надежды на медали и на чемпионате мира, и на Олимпиаде

Эстонка, которой в августе исполнилось 20 лет, призналась, что перед короткой программой, как и после, она была очень нервной. Однако ей удалось справиться с волнением – точнее, она сумела использовать его в свою пользу – и немного улучшить свой личный рекорд, набрав 68,94 балла. Это принесло ей малую серебряную медаль.

Но ещё более впечатляющее выступление Петрыкина продемонстрировала в произвольной программе в пятницу. Выступив последней, она допустила одну ошибку, но в остальном исполнила программу безупречно. Она набрала 139,24 балла, что почти на десять баллов больше, чем ее предыдущий лучший результат.

Чемпионский результат: 208,18 балла открывает большие перспективы для Петрыкиной на мировом уровне

Общий результат Петрыкиной на чемпионате Европы составил 208,18 балла, что более чем на 13 баллов превышает её прежний рекорд. Такой скачок в развитии закономерно вызывает вопросы: что это значит на мировом уровне? Ответ напрашивается сам собой – многое!

Лучшей иллюстрацией является чемпионат мира, прошедший в марте прошлого года. Тогда победу одержала японка Каори Сакамото с 222,96 балла, второй была американка Изабо Левито (212,16), а третье место заняла южнокорейская спортсменка Ким Чае-ён. Таким образом, Петрыкина могла бы взять бронзовую медаль!

Год назад она была бы четвертой, в 2022 году – пятой, но до медали ей не хватило бы всего нескольких баллов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине результат в 208,18 балла обеспечил бы седьмое место, при этом от шестого её отделяло всего 0,77 балла. Однако стоит помнить, что в тот раз в соревнованиях принимали участие и россиянки, которые заняли две высшие позиции. В связи с продолжающейся войной в Украине, российские спортсменки сейчас не участвуют в международных соревнованиях по фигурному катанию.

Совсем скоро у Петрыкиной появится шанс испытать свои силы против мировых звезд. Чемпионат мира этого года пройдет в конце марта в Бостоне, США. Олимпиада будет менее чем через год.