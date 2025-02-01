Норвегия отпустила судно с российским экипажем. Связи его с обрывом кабеля на дне Балтики не нашли

Судно, следовавшее из Санкт-Петербурга в Мурманск, было остановлено норвежской береговой охраной поздно вечером в четверг и препровождено в порт Тромсё на севере страны. Однако к вечеру пятницы полиция пришла к выводу, что оно было непричастно к разрыву оптоволоконного кабеля на дне Балтики.

«Никаких признаков, связывающих судно с этим происшествием, не выявлено. Расследование продолжится, но мы не видим никаких оснований для того, чтобы судно продолжало оставаться в Тромсё», - цитирует агентство AFP полицейского прокурора Ронни Йоргенсена.

Арест был произведен по запросу властей Латвии, сообщила полиция Тромсё. Владелец и команда судна Silver Dania добровольно согласились следовать за судном береговой охраны в порт.

Судно Silver Dania принадлежит норвежской судоходной компании Silver Sea и ходит под флагом Норвегии.

Судовладелец ранее сообщил AFP, что команда судна «не сделало ничего плохого» и не имеет никакого отношения к поврежденному кабелю.

«Мы проплывали рядом с Готландом, - сказал глава Silver Sea Тормод Фоссмарк, - но не бросали там якорь».

«Норвежские власти привели нас в порт, чтобы снять с нас подозрения в причастности к случившемуся».

Агентство ТАСС со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что экипаж задержанного судна составляет 11 человек, и все они - граждане России.