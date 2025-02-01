Власти Норвегии отпустили ранее задержанное судно Silver Dania с российским экипажем, не найдя доказательств его причастности к обрыву кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд по дну Балтийского моря.
Норвегия отпустила судно с российским экипажем. Связи его с обрывом кабеля на дне Балтики не нашли
Судно, следовавшее из Санкт-Петербурга в Мурманск, было остановлено норвежской береговой охраной поздно вечером в четверг и препровождено в порт Тромсё на севере страны. Однако к вечеру пятницы полиция пришла к выводу, что оно было непричастно к разрыву оптоволоконного кабеля на дне Балтики.
«Никаких признаков, связывающих судно с этим происшествием, не выявлено. Расследование продолжится, но мы не видим никаких оснований для того, чтобы судно продолжало оставаться в Тромсё», - цитирует агентство AFP полицейского прокурора Ронни Йоргенсена.
Арест был произведен по запросу властей Латвии, сообщила полиция Тромсё. Владелец и команда судна Silver Dania добровольно согласились следовать за судном береговой охраны в порт.
Судно Silver Dania принадлежит норвежской судоходной компании Silver Sea и ходит под флагом Норвегии.
Судовладелец ранее сообщил AFP, что команда судна «не сделало ничего плохого» и не имеет никакого отношения к поврежденному кабелю.
«Мы проплывали рядом с Готландом, - сказал глава Silver Sea Тормод Фоссмарк, - но не бросали там якорь».
«Норвежские власти привели нас в порт, чтобы снять с нас подозрения в причастности к случившемуся».
Агентство ТАСС со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что экипаж задержанного судна составляет 11 человек, и все они - граждане России.
По данным норвежского издания Barents Observer, компанием-менеджером Silver Dania, построенной в 1989 году, является Fjord Shipping, флот которой «тесно сотрудничает с российскими партнерами».
Например, судно Silver Copenhagen занимается выгрузкой российской рыбы в европейские порты, пишет Barents Observer.
Коммуникационный кабель, соединяющий латвийский город Вентспилс и Готланд, был поврежден в воскресенье.
Сразу после инцидента власти Швеции задержали сухогруз Vezhen, который зарегистрирован на Мальте и входит в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgare.
Как передавало агентство Reuters со ссылкой на данные сайта MarineTraffic, это судно, наряду с несколькими другими, находилось в районе, где был поврежден кабель.
За последнее время это уже четвертый случай повреждения подводных кабелей в Балтийском море.
Сначала была нарушена целостность кабеля, соединяющего Швецию и Литву, потом еще одного - протянутого из Германии в Финляндию, а в конце декабря оказались перебиты сразу несколько кабелей, проложенных между Финляндией и Эстонией.
Представители западных стран выражали подозрения, что к инцидентам может быть причастна Россия. Российские официальные представители это отрицают.
Военный альянс НАТО недавно усилил в регионе Балтийского моря свое присутствие фрегатами, самолетами и беспилотными аппаратами.