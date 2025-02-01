В начале февраля страны Балтии отключатся от системы электроснабжения БРЭЛЛ, которая объединяет энергосистемы стран Балтии, России и Беларуси. Таким образом, страны укрепят свою энергетическую независимость от России. Некая блогер из России в популярном видео утверждает, что после отключения в странах Балтии начнется «эпоха очень высоких цен на свет», пишет Rus.TVNET со ссылкой на материал Re:Baltica.
На интернет-платформах наводят панику, что после отключения от БРЭЛЛ пропадет электричество
Блогер утверждает:
«Что произойдет глобально для прибалтийских стран в этот день? Ну, собственно, закончится эпоха дешевой электроэнергии и начнется эпоха очень высоких цен на свет. (...) Зато, кстати, можно будет сдать провода, советские, конечно же, ну, например в цветметалл, и получить за это деньги. Люди, скорее всего, так и будут делать».
Латвия в мае 2022 года прекратила импорт электроэнергии из России. Однако страна по-прежнему остается в системе электроснабжения БРЭЛЛ, которая объединяет энергосистемы стран Балтии, России и Беларуси. Нахождение в этой сети обеспечивает стабильность отдельных энергосистем. То есть, если какая-либо электростанция неожиданно прекращает работу, уже через несколько миллисекунд потерянную выработку компенсируют другие электростанции, подключенные к сети.
С 7 по 9 февраля этого года страны Балтии отключится от БРЭЛЛ и синхронизируются с Европейской энергетической системой.
После выхода из сети БРЭЛЛ странам Балтии придется поддерживать большие резервные мощности. В результате во второй половине этого года счета за электричество в Латвии могут увеличиться, однако рост не превысит пять процентов, объясняют Re:Check представитель Министерства климата и энергетики Латвии Байба Якобсоне и председатель Совета Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола.
В последующие годы расходы на поддержание резервов могут снизиться, так как осенью этого года начнут работать системы накопления электроэнергии предприятия Augstsprieguma tīkls.
Для сравнения: во второй половине 2022 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств, в зависимости от потребления, выросли на 25-38%. Нельзя сказать, что до сих пор в Латвии была «эпоха дешевой электроэнергии», которую обеспечивало участие в сети БРЭЛЛ. Якобсоне из Министерства климата и энергетики отмечает, что на конечную цену электроэнергии в странах Балтии больше всего влияют местное производство электроэнергии, цены на энергоресурсы, погодные условия и доступность сетевой инфраструктуры.
На конечную цену электроэнергии в странах Балтии больше всего влияют местное производство электроэнергии, цены на энергоресурсы, погодные условия и доступность сетевой инфраструктуры
Кроме того, в социальных сетях Эстонии, а затем и Латвии распространили некую листовку на русском языке с призывом готовиться к возможным отключениям электричества. Людей призывают запастись, например, водой, продуктами и наличными. Однако ответственные лица как Латвии, так и Эстонии поясняют, что обычные потребители заметить перехода не должны.
Вывод: На данный момент прогнозируется, что отключение от энергосистемной сети БРЭЛЛ в этом году может увеличить цену на электричество на пять процентов. Утверждение, что страны Балтии перейдут от «эпохи дешевой электроэнергии» к «эпохе очень высоких цен на свет» - это преувеличение.