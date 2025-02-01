На интернет-платформах наводят панику, что после отключения от БРЭЛЛ пропадет электричество

Блогер утверждает:

«Что произойдет глобально для прибалтийских стран в этот день? Ну, собственно, закончится эпоха дешевой электроэнергии и начнется эпоха очень высоких цен на свет. (...) Зато, кстати, можно будет сдать провода, советские, конечно же, ну, например в цветметалл, и получить за это деньги. Люди, скорее всего, так и будут делать».

Латвия в мае 2022 года прекратила импорт электроэнергии из России. Однако страна по-прежнему остается в системе электроснабжения БРЭЛЛ, которая объединяет энергосистемы стран Балтии, России и Беларуси. Нахождение в этой сети обеспечивает стабильность отдельных энергосистем. То есть, если какая-либо электростанция неожиданно прекращает работу, уже через несколько миллисекунд потерянную выработку компенсируют другие электростанции, подключенные к сети.

Импорт электроэнергии в страны Балтии в 2022 году Фото: AS Augstsprieguma tīkls

С 7 по 9 февраля этого года страны Балтии отключится от БРЭЛЛ и синхронизируются с Европейской энергетической системой.

После выхода из сети БРЭЛЛ странам Балтии придется поддерживать большие резервные мощности. В результате во второй половине этого года счета за электричество в Латвии могут увеличиться, однако рост не превысит пять процентов, объясняют Re:Check представитель Министерства климата и энергетики Латвии Байба Якобсоне и председатель Совета Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола.

В последующие годы расходы на поддержание резервов могут снизиться, так как осенью этого года начнут работать системы накопления электроэнергии предприятия Augstsprieguma tīkls.