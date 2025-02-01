Убийца девятилетней украинки Валерии в восточногерманской федеральной земле Саксония приговорен к пожизненному лишению свободы, пишет DW.
Исчезновение и убийство девочки из Украины: 37-летний мужчина получил в ФРГ пожизненный срок
Такое решение земельный суд в Хемнице вынес в пятницу, 31 января, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Бывший партнер матери девочки признан виновным в убийстве ребенка.
Суд особо выделил тяжесть вины преступника, 37-летнего гражданина Молдовы. Это означает, что его досрочное освобождение из тюрьмы после 15 лет заключения возможно лишь юридически, но на практике исключено.
Подсудимый убил девочку с целью наказать ее мать, поскольку страдал из-за разрыва с женщиной, указал судья Янко Эрлих. При этом девочка ни в какой степени не была связана с историей отношений партнеров, подчеркнул он. «Такое поведение на самом низком уровне, отвратительно <...> и по-человечески непостижимо», - добавил судья.
Адвокат добивался признания в непредумышленном убийстве
В свою очередь адвокат ходатайствовал о признании своего подзащитного виновным в непредумышленном убийстве. Нет никаких доказательств того, что в смерти девочки виноват кто-то другой, признал адвокат, не сочтя доказанными признаки злого умысла и низменных мотивов убийства.
Убийство украинки и поисковая операция
Валерия вместе с матерью переехала в Германию в 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины. Отец девочки по-прежнему находится в Украине.
Девочка исчезла в июне 2024 года по дороге в школу. Через несколько дней поисков ее тело было найдено в лесу недалеко от Дёбельна в четырех километрах от ее дома. В поисковой операции участвовали более 400 полицейских из земель Саксония и Саксония-Анхальт. Кроме того, местные жители создали собственные поисковые группы.
Предполагаемый убийца был задержан в столице Чехии спустя несколько дней. Позже его передали Германии, где его взяли под стражу местные власти.