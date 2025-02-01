Президент США Дональд Трамп введет в субботу таможенные пошлины в размере 25% для Мексики, 25% для Канады и 10% для Китая, заявил Белый дом.
США вводят высокие таможенные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая
Это перевод статьи корреспондента Би-би-си по делам бизнеса Питера Хоскинса. Прочитать ее оригинал на английском языке можно здесь.
Как уточнил в пятницу Дональд Трамп, на канадскую нефть будет введен более низкий тариф в размере 10%, и эти изменения могут вступить в силу позже, 18 февраля.
Он также заявил, что в будущем планирует ввести пошлины для Евросоюза, потому что, по его словам, ЕС плохо обращался с США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сказала, что пошлины для Канады и Мексики были введены в ответ на «незаконный фентанил, который они закупили и разрешили распространять в нашей стране, что убило десятки миллионов американцев».
Кроме того, Трамп ранее неоднократно заявлял, что этот шаг был направлен на решение проблемы большого количества нелегальных мигрантов, которые пересекли границы США, а также торгового дефицита с соседними странами.
«Это обещания, которые дал и которые сдержал президент», - заявила Ливитт на пресс-конференции в Белом доме.
Во время предвыборной кампании Трамп угрожал ввести пошлины на китайскую продукцию до 60%, но воздержался от немедленных действий в свой первый день в Белом доме, поручив своей администрации изучить этот вопрос.
Импорт товаров в США из Китая не растет с 2018 года, и экономисты отчасти объясняют это серией повышенных пошлин, введенных Трампом во время его первого срока.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Китая Дин Сюэсян выступил с предостережением от протекционизма. Хотя он и не адресовал его напрямую США, но дал понять, что возвращение Трампа на президентский пост возрождает угрозу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Китайский чиновник сказал, что его страна ищет «выигрышное для всех» решение торговых споров и хочет расширить свой импорт.
Китай, Канада и Мексика являются основными торговыми партнерами США, на долю которых приходится 40% товаров, импортированных в США в прошлом году. Растут опасения, что новые высокие пошлины могут спровоцировать крупную торговую войну, а также привести к росту цен в США.
«Это не то, чего мы хотим, но если он пойдет дальше, мы тоже будем действовать», - заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Канада и Мексика уже заявили, что примут ответные меры, а также попытаются убедить Вашингтон, что они решают проблемы с нелегальным пересечением границ с США.
Би-би-си обратилась за комментариями в посольство Китая в США.
Если импорт нефти из Канады и Мексики будет обложен высокими налогами, это может подорвать обещание Трампа снизить стоимость жизни.
Таможенные пошлины - это налог на товары, произведенные за рубежом.
Теоретически обложение высоким налогом товаров, ввозимых в страну, означает, что люди с меньшей вероятностью будут их покупать, поскольку они становятся дороже.
Цель введения высоких пошлин состоит в том, чтобы люди покупали более дешевую местную продукцию, что стимулирует экономику страны.
Но стоимость тарифов на импортируемую энергию может быть переложена на предприятия и потребителей, что может привести к росту цен на всё - от бензина до пищевых продуктов.
Около 40% сырой нефти, проходящей через нефтеперерабатывающие заводы США, импортируется, и подавляющее большинство ее объема поступает из Канады.
В пятницу Трамп признал, что таможенные издержки иногда перекладываются на потребителей и что в краткосрочной перспективе его планы могут вызвать проблемы.
Марк Карни, бывший глава центральных банков Канады и Англии, заявил в пятницу программе BBC Newsnight, что пошлины ударят по экономическому росту и подстегнут инфляцию.
«Они нанесут ущерб репутации США во всем мире», - сказал Карни, который сейчас баллотируется на пост лидера Либеральной партии Канады вместо премьер-министра Трюдо.