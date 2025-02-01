США вводят высокие таможенные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Это перевод статьи корреспондента Би-би-си по делам бизнеса Питера Хоскинса. Прочитать ее оригинал на английском языке можно здесь.

Как уточнил в пятницу Дональд Трамп, на канадскую нефть будет введен более низкий тариф в размере 10%, и эти изменения могут вступить в силу позже, 18 февраля.

Он также заявил, что в будущем планирует ввести пошлины для Евросоюза, потому что, по его словам, ЕС плохо обращался с США.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сказала, что пошлины для Канады и Мексики были введены в ответ на «незаконный фентанил, который они закупили и разрешили распространять в нашей стране, что убило десятки миллионов американцев».

Кроме того, Трамп ранее неоднократно заявлял, что этот шаг был направлен на решение проблемы большого количества нелегальных мигрантов, которые пересекли границы США, а также торгового дефицита с соседними странами.

«Это обещания, которые дал и которые сдержал президент», - заявила Ливитт на пресс-конференции в Белом доме.

Во время предвыборной кампании Трамп угрожал ввести пошлины на китайскую продукцию до 60%, но воздержался от немедленных действий в свой первый день в Белом доме, поручив своей администрации изучить этот вопрос.