Вы еще можете успеть! В понедельник, 3 февраля, закроется один из столичных музеев

«Новая постоянная экспозиция заслуживает внимания, именно сюда, в Музей городской жизни приходят в первую очередь, чтобы послушать, прочитать и узнать историю Таллинна и его жителей. Необходимость и, по сути, обязанность обновить постоянную экспозицию, которая служила нам 25 лет, наконец-то решена», – сказал вице-мэр Каарель Оя.

По словам директора Таллиннского городского музея Хели Нургер, новая экспозиция продолжит знакомить посетителей с древней историей города. «Одним из самых ценных исторических объектов города являются художественные коллекции братства Черноголовых, которые давно не выставлялись в таком объеме», - сказала Нургер.

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер. Фото: Ellen Rudi / Tallinna strateegiakeskus

Первое упоминание о братстве Черноголовых, объединившем независимых купцов, датируется 1400 годом. В течение веков братство было лидером инноваций, торговли и культурного развития города. Со времен Средневековья их отряд служил защитником города и почетным караулом для важных гостей. Черноголовые также были покровителями искусства, чье культурное наследие по сей день является ценным вкладом в историю Таллинна. С 1940 года братство продолжило свою деятельность в изгнании в Гамбурге.

В этом году братство Черноголовых отмечает свое 625-летие. Выставка, которая откроется в конце юбилейного года, расскажет о роли братства в истории Таллинна, покажет их влияние на торговлю, городскую культуру и общественную жизнь. Через личные истории членов братства и посредством бесценного наследия, принадлежащего коллекциям Таллиннского музея городской жизни, откроется взгляд на сословное общество города и яркую жизнь ганзейских купцов. Затронуты будут и такие темы, как традиции и инновации.

29 января договор о сотрудничестве подписали директор Таллиннского музея городской жизни Хели Нургер и исполнительный директор креативного агентства Pult Алексей Сакс. Фото: Ellen Rudi / Tallinna strateegiakeskus

Постоянная экспозиция, посвященная братству Черноголовых, займет второй и третий этажи здания Таллиннского музея городской жизни. Музей также планирует обновить экспозицию на четвертом этаже.

До 2 февраля в средневековом купеческом доме можно последний раз увидеть ковровую дорожку с растительным орнаментом, которая будет подвергнута консервации, а также панно 1962 года, на котором изображен флаг Эстонии на башне Длинный Герман. Кроме того, все еще открыты выставки «Просим к столу!», «Что это за город?» и «Порочный Таллинн», а также выставка фарфора, керамики и металлических предметов.

С понедельника, 3 февраля, Музей городской жизни будет закрыт на время обновления экспозиций и откроется вновь в конце 2025 года.