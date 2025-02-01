В этом году исполнилось 80 лет с тех пор, как Туве Янссон впервые нарисовала Муми-тролля. Появление в финской столице новой достопримечательности связано с реконструкцией парка имени Туве Янссон, передает YLE.
Новая достопримечательность: в Хельсинки появится скульптура для обнимашек
Расположенный в районе Катаянокка в Хельсинки парк имени Туве Янссон пройдет реконструкцию, в ходе которой в нем появится статуя, посвященная муми-троллям.
Управление по благоустройству городского пространства сообщает, что обновленный парк планируется открыть в честь Туве Янссон и 80-летнего юбиляра Муми весной 2026 года.
Планы по созданию статуи были разработаны в сотрудничестве с близкими Янссон и компанией Moomin Characters Oy, управляющей ее наследием.
В парке планируется разместить шесть рисунков Янссон, посвященных миру муми-троллей, которые украсят ограду игровой площадки. Статуя Муми-тролля будет установлена в центре парка.
Инициатива по появлению Муми в уличном пейзаже парка была предложена 29 членами городского совета Хельсинки в октябре 2024 года.