Новая достопримечательность: в Хельсинки появится скульптура для обнимашек

Расположенный в районе Катаянокка в Хельсинки парк имени Туве Янссон пройдет реконструкцию, в ходе которой в нем появится статуя, посвященная муми-троллям.

Управление по благоустройству городского пространства сообщает, что обновленный парк планируется открыть в честь Туве Янссон и 80-летнего юбиляра Муми весной 2026 года.

Планы по созданию статуи были разработаны в сотрудничестве с близкими Янссон и компанией Moomin Characters Oy, управляющей ее наследием.

В парке планируется разместить шесть рисунков Янссон, посвященных миру муми-троллей, которые украсят ограду игровой площадки. Статуя Муми-тролля будет установлена в центре парка.

Инициатива по появлению Муми в уличном пейзаже парка была предложена 29 членами городского совета Хельсинки в октябре 2024 года.