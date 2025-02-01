Полезно знать: как избежать финансовых трудностей при потере дохода

Известно, что у каждого человека должен быть так называемый «фонд душевного спокойствия» - сбережения, покрывающие как минимум трехмесячные расходы. В идеале эти средства стоит разделить между срочными и накопительными вкладами, чтобы они со временем приносили проценты и увеличивались в размере.

Однако сбережения есть не у всех, а иногда их может просто не хватить. Например, человек не сразу находит новую работу, или потеря трудоспособности затягивается, но без страхования платежи по кредиту, достигающие тысяч евро, все равно нужно оплачивать.

Кому подходит страхование платежей по кредиту?

О страховании платежей по кредиту стоит задуматься всем, кто работает по найму и хочет защититься от неожиданных обстоятельств. Особенно это актуально для тех, у кого нет или слишком мало сбережений, чтобы в случае потери дохода не возникли проблемы с оплатой кредита.

Также важно учитывать вероятность того, что у предприятия, где вы работаете, могут возникнуть финансовые трудности, которые приведут к сокращениям или даже закрытию бизнеса. Чаще всего такие риски выше в стартапах или в фирмах, уже испытывающих финансовые проблемы.