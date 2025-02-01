Фото и видео Автомобиль оказался посреди озера

Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль успел отплыть от берега на несколько десятков метров.

Руководитель спасательных работ Кево Кярп сказал, что спасателям было довольно легко исправить ситуацию. Один из спасателей надел снаряжение, вошел в воду и прикрепил трос к крюку автомобиля.

«К счастью, машина не ушла на дно», - сказал Кярп. Затем автомобиль вытащили на берег, и работа спасателей была завершена.

Водитель автомобиля рассказал спасателям, что думал, что поставил машину на ручник. Но когда автомобиль вытащили из воды, стало ясно, что это не так. Именно поэтому автомобиль скатился вниз по склону.

По словам Кево Кярпа, это несчастный случай со счастливым финалом, поскольку на пути автомобиля не оказалось ни людей, ни других машин.