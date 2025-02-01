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Неделя до отключения от России: в Telia рассказали, что будет со связью

Перевод: София Солдатенко
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Telia.
Telia. Фото: Madis Veltman

В следующие выходные эстонская электросеть будет отключена от российской сети и подключена к европейской сети. В Telia говорят, что готовы к перебоям в подаче электроэнергии и дают людям советы, что делать в экстренных случаях.

В компании Telia отметили, что для предоставления услуг связи необходимо электричество. За прошедшие годы Telia вложила значительные средства в повышение автономности своих услуг связи в плане электроснабжения.

В Telia утверждают, что новые инвестиции позволили им успешно справляться с региональными перебоями в подаче электроэнергии, вызванными различными погодными явлениями, будь то штормовые ветры, сильные снегопады или ледяные дожди. Благодаря этому клиенты компании получили возможность пользоваться бесперебойной мобильной связью даже в ситуациях, когда в течение нескольких дней отсутствует электричество.

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