Неделя до отключения от России: в Telia рассказали, что будет со связью

В компании Telia отметили, что для предоставления услуг связи необходимо электричество. За прошедшие годы Telia вложила значительные средства в повышение автономности своих услуг связи в плане электроснабжения.

В Telia утверждают, что новые инвестиции позволили им успешно справляться с региональными перебоями в подаче электроэнергии, вызванными различными погодными явлениями, будь то штормовые ветры, сильные снегопады или ледяные дожди. Благодаря этому клиенты компании получили возможность пользоваться бесперебойной мобильной связью даже в ситуациях, когда в течение нескольких дней отсутствует электричество.