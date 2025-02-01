В следующие выходные эстонская электросеть будет отключена от российской сети и подключена к европейской сети. В Telia говорят, что готовы к перебоям в подаче электроэнергии и дают людям советы, что делать в экстренных случаях.
Для подписчиков
Неделя до отключения от России: в Telia рассказали, что будет со связью
В компании Telia отметили, что для предоставления услуг связи необходимо электричество. За прошедшие годы Telia вложила значительные средства в повышение автономности своих услуг связи в плане электроснабжения.