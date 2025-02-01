Планов по привлечению финансирования для роста оборонного бюджета у властей до сих пор нет. Повышение налогов и введение новых сборов не дают четкого ответа на этот вопрос и лишь подчеркивают образ Эстонии как прифронтовой страны, отчаянно ищущей выход из сложившейся ситуации.

Положение осложняет еще и тот факт, что экономика Европейского союза, перегруженная регулированиями, почти не демонстрирует роста. Для сравнения: экономика США выросла в прошлом году на 2,3 процента. Этот показатель может показаться скромным, но он более чем в 20 раз превышает рост в ЕС, который составил всего 0,1 процента. Стагнирует даже экономика Германии - страны, традиционно являвшейся локомотивом европейского экономического развития.

Можно сказать, что Европейский союз, наконец, догнал Эстонию: в течение многих лет экономика нашей страны росла в разы быстрее, чем в ЕС в целом. Сейчас это уже не так. Мы видим, что и Таллинн пошел по брюссельскому пути, где на пути предпринимательства выстраиваются многочисленные барьеры в виде бюрократического регулирования.

И теперь мы регулярно слышим как из Брюсселя, так и из Таллинна, что есть план, и экономика снова начнет расти. Однако последние годы показали обратное: роста не происходит, а недовольство людей продолжает увеличиваться.

Неудивительно, что граждане все меньше склонны голосовать за традиционные партии. Postimees рекомендует принять решительные меры по сокращению как административных барьеров, так и государственного сектора. Только так можно надеяться на более светлые дни для эстонской экономики будущего.