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Колонка Postimees Правительству надо принимать решительные меры

Перевод: Вера Копти
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Правительство Эстонии на пресс-конференции в Доме Стенбока.
Правительство Эстонии на пресс-конференции в Доме Стенбока. Фото: Eero Vabamägi
  • Эстония вошла в тройку государств еврозоны с максимальным падением экономики в четвертом квартале
  • Правительство продолжает лишь повышать налоги, что затрудняет перспективы роста
  • Postimees предлагает сократить госрасходы и бюрократическое регулирование

Экономика Эстонии никак не может выйти из рецессии. Основная причина - неспособность правительства понять, как привлечь инвестиции и какую роль страна занимает в глобальной экономике.

В последнем квартале года ВВП Эстонии сократился на 0,1%. С этим «достижением» страна вошла в тройку государств еврозоны, в которых в четвертом квартале зафиксировано падение экономики.

В интервью Postimees предприниматель Гуйдо Пярнитс отмечает, что поддержка инвестиций – это не повод для стыда. «В Эстонии бытует мнение: раз с просьбой пришел бизнесмен, зачем ему помогать? Государство не хочет понять, что инвестиции - это единственный способ создания новых рабочих мест. Этого понимания в стране не хватает», - говорит он.

Новые рабочие места означают и новых налогоплательщиков. Хотя Пярнитс поддерживает повышение налогов, он подчеркивает необходимость пересмотреть нынешнюю экономическую структуру. Тем не менее правительство пока сосредоточено только на увеличении налогового бремени. Ясно, что продолжение такой политики затруднит выход экономики из кризиса.

Основной проблемой остается отсутствие у правительства плана решения второй половины уравнения: откуда взять средства на увеличение оборонных расходов 

После восстановления независимости Эстония провела масштабные экономические реформы. Стране необходимо было убедить западных инвесторов в том, что несмотря на близость России, здесь можно безопасно вести бизнес и что иностранные предприниматели будут пользоваться равными правами с местными. Благодаря этим усилиям Эстония обрела репутацию «балтийского тигра», что способствовало росту интереса к ней со стороны зарубежных инвесторов.

Сегодня от этого образа остались лишь воспоминания. Справедливости ради стоит отметить: вина за начало войны в Украине почти три года назад лежит на России. А вот ответственность за то, как Эстония отреагировала на изменения, лежит на правительстве.

Планов по привлечению финансирования для роста оборонного бюджета у властей до сих пор нет. Повышение налогов и введение новых сборов не дают четкого ответа на этот вопрос и лишь подчеркивают образ Эстонии как прифронтовой страны, отчаянно ищущей выход из сложившейся ситуации.

Положение осложняет еще и тот факт, что экономика Европейского союза, перегруженная регулированиями, почти не демонстрирует роста. Для сравнения: экономика США выросла в прошлом году на 2,3 процента. Этот показатель может показаться скромным, но он более чем в 20 раз превышает рост в ЕС, который составил всего 0,1 процента. Стагнирует даже экономика Германии - страны, традиционно являвшейся локомотивом европейского экономического развития.

Можно сказать, что Европейский союз, наконец, догнал Эстонию: в течение многих лет экономика нашей страны росла в разы быстрее, чем в ЕС в целом. Сейчас это уже не так. Мы видим, что и Таллинн пошел по брюссельскому пути, где на пути предпринимательства выстраиваются многочисленные барьеры в виде бюрократического регулирования.

И теперь мы регулярно слышим как из Брюсселя, так и из Таллинна, что есть план, и экономика снова начнет расти. Однако последние годы показали обратное: роста не происходит, а недовольство людей продолжает увеличиваться.

Неудивительно, что граждане все меньше склонны голосовать за традиционные партии. Postimees рекомендует принять решительные меры по сокращению как административных барьеров, так и государственного сектора. Только так можно надеяться на более светлые дни для эстонской экономики будущего.

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