Пихлап: Осиновский искажает факты о трамвайной линии в Пельгуранна

По словам Пихлап, ​Осиновский утверждает, будто бы маршрут по узкой улице Пухангу был одобрен еще во времена, когда Центристская партия была у власти. Пихлап отмечает, что год назад обсуждения по разным вариантам маршрута еще только шли и никакого окончательного решения принято не было, и заявления представителей горуправы того времени это подтверждают.

«Это искажение фактов и лицемерие со стороны нынешней горуправы. В начале прошлого года жителям данной части Пыхья-Таллинна представили три возможных маршрута трамвайной линии и заверили, что вместе с местными жителями будет найдено лучшее решение. Об этом же свидетельствует заявление тогдашнего вице-мэра Владимира Света в социальных сетях 18 января 2024 года», – заявила Пихлап.

По ее словам, выбор между тремя маршрутами сделан не был, и по этому вопросу проходили рабочие встречи, на которых подтверждалось, что обсуждение маршрутов с местными жителями еще впереди.

«На тот момент существовали лишь неподтвержденные эскизы. Если бы во времена Центристской партии было принято окончательное решение в пользу одного маршрута, это можно было бы подтвердить соответствующим документом. Но такого документа и решения попросту нет», – пояснила бывшая старейшина района.

«Теперь же городские власти представили новый маршрут и объявили, что горуправа решила проложить линию именно по улице Пухангу. Странно, что нынешняя городская власть, один из представителей которой, например, в 2021 году требовал приостановить планирование трамвайной линии на улице Рявала из-за отсутствия базовых исследований и публичного обсуждения, теперь не считает необходимым делать то же самое в случае с трамвайной веткой в Пельгуранна», – отметила Пихлап, ссылая на опубликованную на портале Postimees статью 25 января 2021 года.

Она добавила, что решение должно учитывать мнение местных жителей и не должно наносить ущерб парку на побережье Штромки. По словам Пихлап, горуправа и городской архитектор просто поставили жителей Пельгуранна перед фактом, не желая вести никаких обсуждений.