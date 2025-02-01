Видео В США самолет с больным ребенком на борту упал на жилые дома

Самолет был специально оборудован для транспортировки больных.

🚨#BREAKING: New Dashcam video footage has emerged after Learjet 55, operated by Jet Rescue Air Ambulance, crashed killing multiple passengers ⁰

📌#Philadelphia | #PA ⁰⁰Watch as new dashcam video captures a massive explosion following a Learjet 55 crash in Northeast… pic.twitter.com/PriNXfy5tz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 1, 2025

На его борту, согласно сообщениям американских СМИ, находилась больная девочка, ее мать, два медика и два пилота.

BREAKING VIDEO



Philly man is recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7 — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

Вторая авиакатастрофа в США за неделю

Learjet 55 должен был доставить больную девочку после жизненно важной терапии в США обратно в Мексику. Самолет принадлежал мексиканской компании Jet Rescue Air Ambulance, все находившиеся на его борту были гражданами Мексики. Представители Jet Rescue Air Ambulance заявили, что у них нет данных о том, что при крушении кто-то мог выжить.

На земле пожар, вызванный падением самолета, повредил несколько домов. Как минимум шесть человек, по данным CNN, обратились за медицинской помощью. Причины крушения самолета устанавливаются. Один из очевидцев сообщил CNN, что самолет взорвался в воздухе.

Крушение самолета в Филадельфии стало вторым авиапроисшествием с жертвами в США за неделю. Вечером 29 января возле аэропорта Вашингтона пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США столкнулись в воздухе и упали в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, на вертолете - трое военных. При крушении никто не выжил.

Гибель бывших российских и американских фигуристов

На борту разбившегося пассажирского самолета находились и юные фигуристы, возвращавшиеся из тренировочного лагеря, их тренеры и родители. Бостонский клуб подтвердил гибель двух своих спортсменов, их матерей и их тренеров - Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Последние были чемпионами мира по фигурному катанию в парах 1994 года, их сын Максим Наумов представлял американскую сборную.

Кроме них в самолете были фигуристы советского происхождения Инна Волянская и Александр Кирсанов, которые тоже тренировали юных американских фигуристов. Авиакатастрофа стала самой смертоносной в США с 2009 года.