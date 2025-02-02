Видео Директор школы: учителям нужна колоссальная помощь

«У учителя еще есть цель снизить страхи ребенка, чтобы ребенок не боялся и для него не было бы стрессом приходить в школу. Ребенок, каждый раз приходя в школу, должен понимать: у меня сегодня хороший день. Учителю нужно создать такую среду, особенно в четвертых классах, чтобы ребенок не стрессовал от того, что он чего-то не понимает. Когда мы говорим о предметном обучении, то этот учитель, например, математики должен преподавать математику и дать язык. Это две абсолютно разные вещи. И здесь учителям нужна колоссальная помощь. Таллинн поддерживает проект языковой мобильности, но в этом году наши учителя пришли ко мне с таким вопросом: "Да, языковая мобильность - это хорошо, но мы бы хотели ходить и на уроки (в эстонские школы - прим.ред.). Отпустите меня в соседнюю гимназию, я хочу посмотреть". И в этом году с января эта система стала более гибкой. И эта гибкость очень нужна. И эта гибкость очень помогает учителям. Именно - предметно и точечно», - сказала Сийкки.