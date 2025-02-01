Поездка на общественном транспорте в Таллинне может стать бесплатным туристическим развлечением в лучшем смысле этого слова. Однако, возможно, тем, кто планирует маршрутную сеть, самим стоило бы чаще пользоваться автобусами и трамваями.

Я выхожу из автобуса №67 на остановке «Юмера» и внезапно ощущаю, будто перенесся прямиком в 90-е. Как будто я никогда и не покидал родной Ласнамяэ.

Правда, в те далекие времена я не жил так далеко в глубине Ласнамяэ, а обитал ближе к центру - между магазинами Kotka и Laagna. Но вдруг меня накрывает целая волна ностальгии. Я вижу рекламу «сапожник-kingsepp», выполненную в розово-поросячьем цвете и с любовью прикрепленную к стене панельного дома. Передо мной – «Ателье мод» в темном подвале, цветочный киоск из белого металла с пышными розами по два евро, прицеп с надписями «Kebab» и «Tšeburek», а также автолавка из Литвы, торгующая экзотическими мясными деликатесами: куриными сардельками, загадочным «гусем с черносливом», картофельными блинами с мясной начинкой и какими-то «молочными» и «детскими» колбасками, что бы это ни значило.

Да, если вы думаете, что малый бизнес в Эстонии давно вымер, вам стоит прокатиться по Ласнамяэ. Тем не менее, тема этой статьи - не самый пугающий и, возможно, самый неправильно понятый район страны, и даже не «цветы запоздалые» торговых ларьков и киосков, а общественный транспорт Таллинна.