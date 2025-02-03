Видео Алексей Яшин: не все учителя владеют методикой одновременного преподавания предмета и языка

«К сожалению, нужно сказать, что в четвертых классах тех школ, где не было раннего языкового погружения, ситуация достаточно типичная и характерная. Причина в следующем: нашлись учителя, которые владеют эстонским языком, но они не владеют методикой одновременного преподавания предмета и языка. Либо они не проходили этот курс, насколько мне известно, этот курс по выбору в университете, либо это люди, которые изменили профессию, раньше они были магистрами по другой специальности и решили пойти в школу. Они знают эстонский, но к сожалению, не владеют методикой. В качестве решения этой проблемы на этот год у нас предусмотрено 250 мест на муниципальных курсах по методике в Доме учителя. Из них 50 мест для учителей детских садов, 50 учителей - первых классов и 150 мест - по разным предметам для четвертых и пятых классов. Это только то, что делает город, а еще есть методические курсы от государства», - подчеркнул Яшин.