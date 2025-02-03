В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, будут обсуждаться полугодовые итоги школьной реформы. С какими трудностями сталкиваются учителя и ученики, в чем именно состоят тонкие места реформы и как школы справляются с острой нехваткой педагогических кадров - все эти вопросы обсуждают гости и эксперты в студии.
Видео ⟩ Алексей Яшин: не все учителя владеют методикой одновременного преподавания предмета и языка
Лейтмотивом передачи стал переход на эстонский язык в четвертых классах. Именно здесь возникает больше всего проблем - признал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин.
«К сожалению, нужно сказать, что в четвертых классах тех школ, где не было раннего языкового погружения, ситуация достаточно типичная и характерная. Причина в следующем: нашлись учителя, которые владеют эстонским языком, но они не владеют методикой одновременного преподавания предмета и языка. Либо они не проходили этот курс, насколько мне известно, этот курс по выбору в университете, либо это люди, которые изменили профессию, раньше они были магистрами по другой специальности и решили пойти в школу. Они знают эстонский, но к сожалению, не владеют методикой. В качестве решения этой проблемы на этот год у нас предусмотрено 250 мест на муниципальных курсах по методике в Доме учителя. Из них 50 мест для учителей детских садов, 50 учителей - первых классов и 150 мест - по разным предметам для четвертых и пятых классов. Это только то, что делает город, а еще есть методические курсы от государства», - подчеркнул Яшин.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Полгода перехода» в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.