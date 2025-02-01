Трамп: мы уже ведем серьезное обсуждение с РФ по Украине

Обсуждая полномасштабное вторжение РФ в Украину, американский лидер не указал, на каком уровне происходит контакт Москвы и Вашингтона. При этом он выразил надежду, что уже скоро сам официально побеседует с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы поговорим, и я думаю, что, возможно, сделаем что-то значительное, - цитирует Трампа AP. - Мы хотим положить конец этой войне».

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, общался ли он с Путиным неофициально. «Я не хочу об этом говорить», - заявил американский президент.

Трамп не впервые намекает на уже состоявшуюся беседу с Путиным

Днем ранее во время аналогичного брифинга для прессы Трамп сделал неоднозначную ремарку. Брифинг был посвящен крушению пассажирского самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне. Трамп упомянул, что его администрация находится в контакте с большинством стран, граждане которых находились на борту лайнера.

В связи с тем, что среди погибших были фигуристы - выходцы из СССР и России, - репортеры спросили главу Белого дома, состоялась ли у него телефонная беседа с Путиным. «Нет, я не говорил», - заявил Трамп. После чего добавил: «Не об этом». Журналисты не стали задавать уточняющие вопросы на этот счет.