Туули Томингас заняла четвертое место на чемпионате Европы по биатлону

Томингас допустила два промаха в первой стрельбе, но оставшиеся три огневых рубежа прошла безошибочно. На финише она уступила 27,6 секунды ставшей чемпионкой Европы латышке Байбе Бендика. Серебро завоевала шведка Анна-Карин Хейденберг (4 промаха; +15,6), а третье место заняла итальянка Линда Цингерле (2; +19,2). До медали эстонке не хватило всего 8,4 секунды.

Второй эстонской спортсменкой на старте была Йоханна Талихярм, которая допустила четыре промаха на четырех огневых рубежах, заняла 26-е место и проиграла латышской победительнице 2 минуты 54,1 секунды.

Лучшее время на лыжне сегодня показала норвежка Ида Лиен (26.50,7). Томингас стала третьей (+49,4), а Талихярм заняла 34-е место (+2.23,3).

Самой быстрой на огневых рубежах была украинка Анастасия Меркушина (3.04,8). В этом компоненте Талихярм показала 15-й результат (+18,6), а Томингас заняла 37-е место (+35,7).

В прошедшем спринте Томингас и Талихярм заняли соответственно 15-е и 16-е места.

Чемпионат мира по биатлону стартует 12 февраля в швейцарском Ленцерхайде смешанной эстафетой.