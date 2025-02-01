В Нарве состоялся митинг, целью которого было выразить недовольство высокими ценами на отопление. На Стокгольмской площади у Ратуши собралось около 200 человек, присутствовала и мэр города Катри Райк.
Изначально организатором митинга стала нарвитянка Татьяна Алексеева. Она получает пособие по нетрудоспособности, живет с маленьким ребенком в двухкомнатной съемной квартире. В январе ей пришел счет за коммунальные услуги более чем в 300 евро. «Я когда его получила, несколько часов не могла говорить», - рассказывает Татьяна собравшимся на площади.
Алексеева создала петицию на сайте rahvaalgatus.ee, которую на данный момент подписало больше 4000 человек, а затем согласовала проведение пикета с полицией, а также пригласила принять участие и Катри Райк. Несмотря на холодную погоду, на площади собралось несколько сотен человек. Был открытый микрофон, и у всех желающих была возможность выговориться. Некоторые ею воспользовались.
Алексеева официально не состоит в партии KOOS, но поддерживает ее лидера - Айво Петерсона. На пикете также были волонтеры в жилетах KOOS.
На вопрос о том, зачем было проводить пикет, Татьяна ответила, что надеется, что такое мероприятие поможет вывести проблему на государственный уровень. «Об этом начнут говорить, потому что нужно с этим что-то делать. Я очень рада, что пришло столько народу, я очень за это благодарна», - сказала нарвитянка.
Катри Райк заявила, что на сегодняшний день необходимо искать долгосрочные решения, и что она больше переживает за следующий отопительный сезон. Она добавила, что, хотя эта акция протеста и носит политический характер, вопрос цен на отопление актуален и является больным.
«Многое будет зависеть от того, работает ли Балтийская электростанция в следующем году. Я продолжаю переговоры с Enefit Power, с Министерством климата. К следующей зиме мы должны найти какое-то решение. Все, что городские власти могут делать, они делают», - сказала Райк. Она добавила, что людей волнуют не только цены на отопление, но и вообще жизнь в городе, отсутствие рабочих мест.
Нарвитянин Милан Скуби заявил Rus.Postimees, что, по его мнению, митинг носит, скорее, политический характер. «Это популистские слоганы, направленные на поддержку партии KOOS. В октябре ведь будут выбору в местные самоуправления. Но за цены на отопление отвечает государство, а не горсовет или горуправа»,- сказал Скуби.
Собравшиеся нарвитяне обсуждали свои проблемы и переживания, но цены на отопление, действительно, были главным поводом для беспокойства. «Я одинокая пенсионерка, муж умер 10 лет назад. Счета за квартиру приходят по 250 евро, я в двухкомнатной квартире живу! А есть мне на что? А лекарства покупать? Пусть город что-то делает, пусть страна делает, но люди так жить не должны», - поделилась впечатлениями жительница Нарвы Ольга.
Также на митинге присутствовали заместитель председателя горсобрания Яна Кондрашова и депутат фракции Respekt Андрей Фишер.