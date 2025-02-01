Изначально организатором митинга стала нарвитянка Татьяна Алексеева. Она получает пособие по нетрудоспособности, живет с маленьким ребенком в двухкомнатной съемной квартире. В январе ей пришел счет за коммунальные услуги более чем в 300 евро. «Я когда его получила, несколько часов не могла говорить», - рассказывает Татьяна собравшимся на площади.

Алексеева создала петицию на сайте rahvaalgatus.ee, которую на данный момент подписало больше 4000 человек, а затем согласовала проведение пикета с полицией, а также пригласила принять участие и Катри Райк. Несмотря на холодную погоду, на площади собралось несколько сотен человек. Был открытый микрофон, и у всех желающих была возможность выговориться. Некоторые ею воспользовались.

Алексеева официально не состоит в партии KOOS, но поддерживает ее лидера - Айво Петерсона. На пикете также были волонтеры в жилетах KOOS.

На вопрос о том, зачем было проводить пикет, Татьяна ответила, что надеется, что такое мероприятие поможет вывести проблему на государственный уровень. «Об этом начнут говорить, потому что нужно с этим что-то делать. Я очень рада, что пришло столько народу, я очень за это благодарна», - сказала нарвитянка.