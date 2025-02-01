На общем собрании Eesti Energia министр финансов Юрген Лиги в кратком интервью Sakala Postimees прокомментировал протесты против ветряных электростанций. «Разницы нет – прививки, линии электропередач, полигоны, ветряки или что-то еще. Даже "народные лидеры" и партии всегда одни и те же. Им не обязательно иметь личные связи с Кремлем, достаточно духовного родства. Они даже не осознают, откуда черпают свои идеи», - заявил Лиги.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Юрген Лиги: «Сторонники Кремля – это те, кто сражается с ветряками»
- Правительство передало полномочия по планированию ветропарков местным самоуправлениям. Тут же появились всевозможные постоянные протестующие, проводят собрания, в том числе и в Вильяндимаа. Не кажется ли вам, что так называемые «серийные протестующие» - это агенты Кремля, которые намеренно раскалывают эстонское общество и препятствуют обеспечению энергетической безопасности?
- Поскольку ветряные электростанции вызывают негативные эмоции на местном уровне, самоуправления нельзя игнорировать. Но в них также легко распространять страхи и ложь, хотя в масштабах всей страны люди в большинстве своем понимают, что производство большего количества чистой энергии - это правильное решение.
Борцы с ветряками определенно являются сторонниками Кремля, в той же степени, как и все те, кто сеет сомнения и страхи в отношении разумного устройства жизни, противопоставляя себя всему. Не имеет значения, о чем идет речь - вакцинация, линии электропередач, полигоны, ветряки или что-то еще. Даже «народные лидеры» и партии в этих случаях всегда одни и те же.
Но для этого им не нужно иметь какие-то личные связи с Кремлем – достаточно духовного родства. Они даже не осознают, откуда берут свои идеи. Кремль же имеет целую армию, которая в социальных сетях и на митингах стравливает людей друг с другом. При этом им только на руку тот факт, что, например, вопрос инфразвука от ветряков берет начало вовсе не в России, а в невинной Португалии 90-х годов.
- Энергетика - это вопрос государственной безопасности. Как правительство может управлять этим процессом так, чтобы полезные или оплаченные идиоты не могли так легко подрывать энергетические нужды Эстонии?
- К сожалению, только с помощью просвещения и убеждения людей. Однако это часто отстает от вредоносной деятельности врагов государства: чаще приходится реагировать на угрозы, чем предупреждать их.
- Уже поднимают голову так называемые противники атомной электростанции. Они не объясняют, откуда, по их мнению, должна поступать электроэнергия, но все равно громко протестуют. У правительства ведь нет плана передать местным самоуправлениям решение о том, можно ли строить атомную станцию на их территории?
- Планирование подобных объектов - всегда деликатный вопрос, и людям свойственно сомневаться. Каждый имеет право желать спокойствия у себя дома. В свободном обществе это нужно уважать. Но также иногда следует пересматривать законы, если они допускают слишком серьезный и необоснованный ущерб. Пока необходимости обсуждать это в правительстве не возникало.
- Постоянно видно, как (оплаченные?) серийные протестующие запугивают людей и лгут им по разным вопросам - будь то целлюлозный завод, Нурсипалу, ветряки, атомная электростанция или что-то еще. Все эти объекты для Эстонии имеют стратегическое значение в вопросах безопасности и устойчивости. Понимаете ли вы, почему правительство позволяет дезинформации, запугиванию и расколу общества так свободно распространяться?
- Надежды на всемогущество правительства всегда обманывают. Кроме того, нужно учитывать, что если власть будет жестко идти против общественного мнения, нынешние обманщики, получив доступ к власти, точно так же будут действовать беспощадно и без разбору.
Угрозы уже стали очевидны, и эти люди теперь находят оправдание всему даже в Америке. Решение Байдена помиловать своего сына дало Трампу повод освободить своих сторонников, которые пытались силой свергнуть правопорядок. Это не тот пример, на который стоит ориентироваться Эстонии.
Ветряки стали инструментом политической пропаганды
Премьер-министр Кристен Михал заявил в своем аккаунте в соцсетях, что главной темой предстоящих выборов в местные самоуправления станет вопрос: возможно ли вообще что-то строить в Эстонии в будущем? «Трамвайные пути, промышленные объекты, ветровую или атомную энергетику. Или же группа громких активистов будет протестовать против всего подряд, а остальным останется только молча выслушивать их теории заговора», - добавил премьер-министр.
Он отметил, что «инфразвук неолуддитов», выступающих против технического прогресса, слышен издалека. «На самом деле за этим стоит то, что партия EKRE, возглавляющая коалицию EKREIKE, приняла решение заблокировать все проекты возобновляемой энергетики в Эстонии и любыми способами препятствовать их развитию. Ну что ж, будем дискутировать. Я считаю, что в Эстонии есть место и необходимость как для ветровой, так и для атомной энергетики», - подчеркнул Михал.
Премьер также заявил, что готов принять вызов со стороны оппозиции. «Я и правительство будем стоять за то, чтобы Эстония не погрузилась во тьму и чтобы создавались новые производства», – отметил он.
Фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) внесла в правительство законопроект с предложением временно приостановить рассмотрение всех планов, связанных с ветропарками. Временной мораторий предполагается продлить до тех пор, пока не будут обновлены методы измерения инфразвука и установлены новые допустимые уровни его давления.
«Руководство Консервативной народной партии Эстонии утвердило политическую позицию по вопросу развития ветровых и солнечных парков – мы не поддерживаем их строительство в любой части Эстонии. Соответствующее указание передано всем представителям EKRE в местных самоуправлениях», - говорится в заявлении партии.
Аналогичную борьбу с ветропарками ведет и Партия эстонских националистов и консерваторов (ERK), отколовшаяся от EKRE. Она организует протесты по всей стране.