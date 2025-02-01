ИНТЕРВЬЮ Юрген Лиги: «Сторонники Кремля – это те, кто сражается с ветряками»

Угрозы уже стали очевидны, и эти люди теперь находят оправдание всему даже в Америке. Решение Байдена помиловать своего сына дало Трампу повод освободить своих сторонников, которые пытались силой свергнуть правопорядок. Это не тот пример, на который стоит ориентироваться Эстонии.

Ветряки стали инструментом политической пропаганды

Премьер-министр Кристен Михал заявил в своем аккаунте в соцсетях, что главной темой предстоящих выборов в местные самоуправления станет вопрос: возможно ли вообще что-то строить в Эстонии в будущем? «Трамвайные пути, промышленные объекты, ветровую или атомную энергетику. Или же группа громких активистов будет протестовать против всего подряд, а остальным останется только молча выслушивать их теории заговора», - добавил премьер-министр.

Он отметил, что «инфразвук неолуддитов», выступающих против технического прогресса, слышен издалека. «На самом деле за этим стоит то, что партия EKRE, возглавляющая коалицию EKREIKE, приняла решение заблокировать все проекты возобновляемой энергетики в Эстонии и любыми способами препятствовать их развитию. Ну что ж, будем дискутировать. Я считаю, что в Эстонии есть место и необходимость как для ветровой, так и для атомной энергетики», - подчеркнул Михал.

Премьер также заявил, что готов принять вызов со стороны оппозиции. «Я и правительство будем стоять за то, чтобы Эстония не погрузилась во тьму и чтобы создавались новые производства», – отметил он.

Фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) внесла в правительство законопроект с предложением временно приостановить рассмотрение всех планов, связанных с ветропарками. Временной мораторий предполагается продлить до тех пор, пока не будут обновлены методы измерения инфразвука и установлены новые допустимые уровни его давления.

«Руководство Консервативной народной партии Эстонии утвердило политическую позицию по вопросу развития ветровых и солнечных парков – мы не поддерживаем их строительство в любой части Эстонии. Соответствующее указание передано всем представителям EKRE в местных самоуправлениях», - говорится в заявлении партии.

Аналогичную борьбу с ветропарками ведет и Партия эстонских националистов и консерваторов (ERK), отколовшаяся от EKRE. Она организует протесты по всей стране.