Разыгран еще один комплект медалей чемпионата Европы по фигурному катанию. Чемпионами в парном танце стали итальянцы

Второе место по итогам ритм-танца заняли французы Евгения Лопарева-Джоффри Бриссо и на третьем - представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Всего в произвольную программу вышли двадцать пар, которые и боролись за главные медали чемпионата Европы.

Что после ритм-танца, что по итогам произвольной программы, расклад не изменился. Золото у фаворитов - итальянской пары Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри, которые по итогам обоих выступлений набрали 212,12 балла. Они стали трехкратными чемпионами Европы.

Французы Евгения Лопарева-Джоффри Бриссо набрали 124,01 балла за программу и 206,76 по итогам обеих программ, гарантировав себе серебряную медаль.

На третьем месте представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02 балла).

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Заключительные соревнования чемпионата Европы начнутся совсем скоро - в произвольной программе фигуристов-одиночников будем болеть за братьев Селевко!

Александр выйдет на лед в 20.48, Михаил - в 21.04