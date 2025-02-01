Завершились соревнования по парным танцам на чемпионате Европы по фигурному катанию. Напомним, что действующими чемпионами Европы являлись представители Италии: Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри, которые стали лидерами ритм-танца и в этом году, завоевав малые золотые медали.
Разыгран еще один комплект медалей чемпионата Европы по фигурному катанию. Чемпионами в парном танце стали итальянцы
Второе место по итогам ритм-танца заняли французы Евгения Лопарева-Джоффри Бриссо и на третьем - представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон.
Всего в произвольную программу вышли двадцать пар, которые и боролись за главные медали чемпионата Европы.
Что после ритм-танца, что по итогам произвольной программы, расклад не изменился. Золото у фаворитов - итальянской пары Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри, которые по итогам обоих выступлений набрали 212,12 балла. Они стали трехкратными чемпионами Европы.
Французы Евгения Лопарева-Джоффри Бриссо набрали 124,01 балла за программу и 206,76 по итогам обеих программ, гарантировав себе серебряную медаль.
На третьем месте представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02 балла).
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Заключительные соревнования чемпионата Европы начнутся совсем скоро - в произвольной программе фигуристов-одиночников будем болеть за братьев Селевко!
Александр выйдет на лед в 20.48, Михаил - в 21.04