Эстонская компания продолжила скупать акции Lido

Основатель LIDO Гунар Кирсонс сохраняет за собой четыре процента акций и выходит из совета предприятия, сообщается в пресс-релизе LIDO.

«Мы высоко ценим вклад господина Кирсонса в создание и развитие компании, поэтому рады, что он и дальше останется в составе акционеров. Наша цель - сохранить и развивать бренд LIDO, основываясь на его уникальных ценностях и традициях, которые так важны для латвийского общества. При этом мы планируем расширять возможности компании на международных рынках. Мы уверены, что в сотрудничестве с опытной, профессиональной и увлеченной командой LIDO, которая является основой компании, сможем успешно реализовать поставленные цели и открыть новые возможности развития», - заявил председатель совета компании Венделин.

Председатель правления LIDO Рита Аузиня подтверждает, что изменения не коснутся сути предприятия - оно продолжит начатый курс, двигаясь к росту: «LIDO есть и останется брендом, созданным в Латвии, со стабильными ценностями предприятия. Мы продолжим беречь традиции латышской кухни и обеспечивать стабильные рабочие места: почти 1000 в Латвии и в общей сложности 1200 в Латвии и Эстонии. Мы полны решимости не только укрепить свои позиции на местном рынке, но и развивать деятельность компании на новых рынках».

С 31 января 96% капитала компании принадлежит Treeland - дочернему предприятию эстонской компании Apollo Group, 4% принадлежит SIA K.E. Projekti, единственным владельцем которого является Гунар Кирсонс. Истинным бенефициаром LIDO на основании права собственности опосредованно через эстонскую компанию MM Grupp является эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ. Apollo Group работает в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии с годовым оборотом 220 миллионов евро. В Латвии, помимо LIDO, Apollo Group известна благодаря брендам Apollo kino, KFC, My Sushi, Vapiano и O’Learys.