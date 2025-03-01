ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Адвокат: связанные с наследством вопросы стоит решать при жизни

«Например, в СМИ упоминался случай эстонского банкира, чей крипто-кошелек содержит криптовалюту на сумму 764 миллиона евро, но пароли утеряны, и доступ к активам отсутствует», - привела Сеппер пример.

Информацию о счетах в иностранных банках, включая банки Финляндии и Литвы, также следует хранить в доступном для наследников виде.

«Эстонский нотариус отправит запросы в эстонские банки, но информацию об активах за границей он, скорее всего, не найдет», - пояснила Сеппер.

Если семья приобрела недвижимость заграницей, в Испании или Таиланде, то также важно продумать, как проходит наследственное производство в этих странах, в том числе и кто и какие шаги должен предпринять для получения наследства.

В семьях предпринимателей адвокат рекомендовала выяснить, хотят ли наследники заниматься бизнесом и какую роль они в этом видят для себя.

Особенно важно тщательно продумать, как будет функционировать компания, если ее совладельцами станут несовершеннолетние дети. Например, несовершеннолетним для совершения сделок требуется согласие суда, что может создать сложную ситуацию как для компании, так и для самих несовершеннолетних и их представителей.

«Ситуация осложняется, если есть несовершеннолетние дети из разных браков или среди наследников есть должники, в отношении которых ведется исполнительное производство», - привела примеры Кайре Сеппер и порекомендовала в таких случаях супругам рассмотреть возможность составления взаимного завещания.

Наследование по закону