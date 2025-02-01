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Кому выгодно? Страны Европы вновь устанавливают на границах постоянные КПП (1)

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Полицейский контроль на границе в Германии.
Полицейский контроль на границе в Германии. Фото: SEBASTIAN KAHNERT / DPA / Scanpix

Политики Германии и Нидерландов активно используют тему восстановления пограничного контроля в своих кампаниях, но на практике у них нет ни ресурсов, ни достаточного числа сотрудников для повсеместного контроля. Это создает проблемы для перевозчиков и торговли.

После подписания Шенгенского соглашения в 1985 году 29 европейских стран отказались от пограничного контроля, позволив свободное передвижение людей. Из этих стран 25 являются членами ЕС.

Однако сейчас фаворит предстоящих выборов и возможный будущий канцлер Германии, консерватор Фридрих Мерц, объявил о планах ввести постоянный пограничный контроль.

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