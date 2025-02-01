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ФОТО На перекрестке столкнулись легковые автомобили

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Фото с места происшествия.
Фото с места происшествия. Фото: Kristjan Teedema

В субботу около трех часов дня в деревне Реола, расположенной в нескольких километрах от Тарту в направлении Выру, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

По предварительным данным, 52-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Honda CR-V, выехала с улицы Ленну на шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа со стороны Аардлаского водохранилища и не заметила автомобиль Audi Q5, двигавшийся по главной дороге.

В результате неосмотрительности водителей автомобили столкнулись на перекрестке.

Бригада скорой помощи на месте осмотрела участников ДТП, но госпитализация никому не потребовалась.

Оба водителя были трезвыми и имели действующие водительские права.

На этом перекрестке дорожные происшествия случались не раз и раньше.

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