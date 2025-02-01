Вернувшийся с войны в Украине до смерти избил в Нальчике 87-летнюю женщину

По словам родных погибшей, Рустам недавно вернулся с войны в Украине из-за ранения. Перед нападением, по их данным, он употреблял наркотики. Нападавшего задержали. Его отец, сообщил телеграм-канал, работает в местном управлении Федеральной службе исполнения наказаний, однако после произошедшего подал рапорт об увольнении.