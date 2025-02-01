В Нальчике убита 87-летняя женщина. Родственники погибшей рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что 30 января на улице на Нину С., вышедшую на прогулку, набросился 23-летний Рустам Н., который избивал ее в течение 20 минут, пока она не умерла, передает Meduza.
Вернувшийся с войны в Украине до смерти избил в Нальчике 87-летнюю женщину
По словам родных погибшей, Рустам недавно вернулся с войны в Украине из-за ранения. Перед нападением, по их данным, он употреблял наркотики. Нападавшего задержали. Его отец, сообщил телеграм-канал, работает в местном управлении Федеральной службе исполнения наказаний, однако после произошедшего подал рапорт об увольнении.
В распространенном информационным центром СК России сообщении говорится, что «30 января текущего года в городе Нальчике местный житель, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избил пожилую женщину, имеющую статус "дитя войны", после чего задушил ее и скрылся».
«В СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело, фигурант задержан», сообщил Информационный центр СК, не став уточнять иные подробности.