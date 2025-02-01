Мессенджер WhatsApp отчитался, что сорвал хакерскую атаку, которая была нацелена на порядка 90 пользователей из более чем 20 стран. Об этом со ссылкой на представителей соцсети сообщило агентство Reuters.
WhatsApp сорвал хакерскую атаку, жертвами которой могли стать пользователи из 20 стран
К предотвращенному взлому причастна израильская компания Paragon, которая производит шпионское программное обеспечение, добавили в WhatsApp.
Взлом планировалось осуществить с помощью вредоносных PDF-файлов, которые организаторы хакерской атаки отправляли в группы в мессенджере. Причем жертвам даже не нужно было открывать файлы, чтобы заразить свое устройство, подчеркнуло Reuters.
Атака была нацелена на людей из разных стран, в частности, на журналистов и представителей гражданского общества. WhatsApp установил, что целью хакеров, в частности, были несколько человек из европейских стран.
WhatsApp направил Paragon письмо с требованием прекратить незаконную деятельность. Израильская компания отказалась от комментариев, добавило Reuters.
Издание TechCrunch отметило, что хакерская атака была предотвращена в декабре 2024 года. В том же месяце компанию Paragon приобрела американская частная инвестиционная компания AE Industrial Partners.
Это первый случай, когда программное обеспечение, которое производит компания Paragon, оказывается связано с хакерскими атаками. Как рассказало TechCrunch, компании с момента создания в 2019 году удавалось избегать скандалов, в отличие от других производителей шпионского ПО, в частности, Intellexa и NSO Group.