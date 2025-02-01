WhatsApp сорвал хакерскую атаку, жертвами которой могли стать пользователи из 20 стран

К предотвращенному взлому причастна израильская компания Paragon, которая производит шпионское программное обеспечение, добавили в WhatsApp.

Взлом планировалось осуществить с помощью вредоносных PDF-файлов, которые организаторы хакерской атаки отправляли в группы в мессенджере. Причем жертвам даже не нужно было открывать файлы, чтобы заразить свое устройство, подчеркнуло Reuters.

Атака была нацелена на людей из разных стран, в частности, на журналистов и представителей гражданского общества. WhatsApp установил, что целью хакеров, в частности, были несколько человек из европейских стран.

WhatsApp направил Paragon письмо с требованием прекратить незаконную деятельность. Израильская компания отказалась от комментариев, добавило Reuters.

Издание TechCrunch отметило, что хакерская атака была предотвращена в декабре 2024 года. В том же месяце компанию Paragon приобрела американская частная инвестиционная компания AE Industrial Partners.

Это первый случай, когда программное обеспечение, которое производит компания Paragon, оказывается связано с хакерскими атаками. Как рассказало TechCrunch, компании с момента создания в 2019 году удавалось избегать скандалов, в отличие от других производителей шпионского ПО, в частности, Intellexa и NSO Group.