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Финский садомазохист отрезал жертве пенис без анестезии

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Финляндии бывший военный заманивал к себе людей через сайты для любителей садомазо-практик, чтобы реализовать свои опасные сексуальные фантазии. Как выяснилось, один из пострадавших дал свое согласие на удаление полового органа без анестезии.

Финский окружной суд приговорил 59-летнего Ари Юхани Йоки к четырем годам тюрьмы за жестокости и насилие, однако осужденный с решением суда не согласился и потребовал его отмены, сообщает Ilta-Sanomat.

Суд признал Йоки виновным в незаконном лишении свободы, нападении, применении насилия и нарушении закона о хранении боеприпасов.

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