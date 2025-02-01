В Финляндии бывший военный заманивал к себе людей через сайты для любителей садомазо-практик, чтобы реализовать свои опасные сексуальные фантазии. Как выяснилось, один из пострадавших дал свое согласие на удаление полового органа без анестезии.
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Финский садомазохист отрезал жертве пенис без анестезии
Финский окружной суд приговорил 59-летнего Ари Юхани Йоки к четырем годам тюрьмы за жестокости и насилие, однако осужденный с решением суда не согласился и потребовал его отмены, сообщает Ilta-Sanomat.