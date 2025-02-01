В США найден черный ящик упавшего в Потомак вертолета

Черный ящик военного вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, разбившегося в реке Потомак 29 января, был найден вблизи Вашингтона.

Об этом вечером 31 января сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

В состав черного ящика входят бортовой речевой самописец и цифровой регистратор полетных данных.

Ранее в реке были обнаружены черные ящики лайнера Bombardier CRJ700, столкнувшегося с вертолетом при заходе на посадку.

Эксперты надеются, что анализ данных с самописцев поможет установить причину катастрофы.

Пока нет доказательств того, что инцидент стал результатом умышленных преступных действий или террористического акта, отмечает dpa.

Трамп обвинил в катастрофе «политику разнообразия»

Ранее праворадикальные американские СМИ, а вслед за ними и прокремлевские российские издания распространили ложные сообщения о том, что за штурвалом военного вертолета находилась трансгендерная женщина-пилот Джо Эллис.

По их версии, катастрофа могла быть преднамеренным актом самоубийства. Однако эта информация оказалась фейком: Эллис не имеет никакого отношения к произошедшему.

В ответ на слухи она записала видеообращение в Facebook, где призвала не верить «чуши от ботов и троллей», назвав подобные вбросы «оскорбительными для жертв и их семей».

Президент США Дональд Трамп после катастрофы подписал указ, в котором обвинил в трагедии так называемую «политику разнообразия», ранее практиковавшуюся в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).