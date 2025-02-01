Следователи в Вашингтоне продолжают выяснять причину столкновения лайнера Bombardier CRJ700 с вертолетом Black Hawk.
В США найден черный ящик упавшего в Потомак вертолета
Черный ящик военного вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, разбившегося в реке Потомак 29 января, был найден вблизи Вашингтона.
Об этом вечером 31 января сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).
В состав черного ящика входят бортовой речевой самописец и цифровой регистратор полетных данных.
Ранее в реке были обнаружены черные ящики лайнера Bombardier CRJ700, столкнувшегося с вертолетом при заходе на посадку.
Эксперты надеются, что анализ данных с самописцев поможет установить причину катастрофы.
Пока нет доказательств того, что инцидент стал результатом умышленных преступных действий или террористического акта, отмечает dpa.
Трамп обвинил в катастрофе «политику разнообразия»
Ранее праворадикальные американские СМИ, а вслед за ними и прокремлевские российские издания распространили ложные сообщения о том, что за штурвалом военного вертолета находилась трансгендерная женщина-пилот Джо Эллис.
По их версии, катастрофа могла быть преднамеренным актом самоубийства. Однако эта информация оказалась фейком: Эллис не имеет никакого отношения к произошедшему.
В ответ на слухи она записала видеообращение в Facebook, где призвала не верить «чуши от ботов и троллей», назвав подобные вбросы «оскорбительными для жертв и их семей».
Президент США Дональд Трамп после катастрофы подписал указ, в котором обвинил в трагедии так называемую «политику разнообразия», ранее практиковавшуюся в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).
По его мнению, демократы, а также экс-президенты Джо Байден и Барак Обама несут ответственность за снижение стандартов для авиадиспетчеров.
«Для некоторых видов работ нам нужны высококлассные специалисты», – заявил Трамп, добавив, что при Обаме FAA якобы издало директиву, согласно которой в управлении было «слишком много белых». Никаких доказательств этим словам президент не привел.
Американские чиновники, напротив, считают, что причиной катастрофы могла стать нехватка диспетчеров, а не снижение стандартов в угоду инклюзивности.
Как пишет The New York Times, из-за дефицита персонала один диспетчер координировал и самолеты, и вертолеты, хотя обычно этим занимаются два человека.
Ранее Трамп также обвинял в катастрофе пилотов военного вертолета. Однако после того, как версия о Джо Эллис была опровергнута, он сменил риторику и начал искать других виновных.
Поисковые работы продолжаются
Лайнер Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, когда заходил на посадку в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана.
Катастрофа произошла около 21:00 29 января по местному времени. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
По данным Федерального управления гражданской авиации, перед крушением пилот самолета запросил разрешение на смену полосы посадки.
Диспетчеры одобрили запрос, после чего связались с вертолетом и попросили его уступить путь. Менее чем через минуту произошло столкновение.
На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, среди них – бывшие российские фигуристы.
В вертолете летели трое военных. Власти заявили, что в результате катастрофы погибли все 67 человек.
К настоящему моменту спасатели обнаружили тела более 40 погибших, поисковые работы продолжаются.