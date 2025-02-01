Братья Селевко совсем скоро выйдут на лед и вступят в борьбу за медали чемпионата Европы по фигурному катанию

Эстонские фигуристы Александр и Михаил Селевко также в числе претендентов на победу. По итогам короткой программы у Михаила 84,85 балла, у Александра – 84,65 балла.

Они выйдут на лед друг за другом, но Александр в конце третьей разминки, а Михаил откроет сильнейшую – четвертую разминку.

Сейчас по итогам двух разминок лидирует Адам Гагара, словацкий фигурист, набравший по итогам обеих программ 224.14 балла. На втором месте израильский спортсмен Лев Винокур (221,04 балла), третье место у Федора Кулиша – латвийский спортсмен, набравший 214,33 балла.

Текущее положение фигуристов в турнирной таблице. Фото: results.isu.org

Александр выйдет на лед в 20.48, Михаил - в 21.04.