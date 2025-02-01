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Братья Селевко совсем скоро выйдут на лед и вступят в борьбу за медали чемпионата Европы по фигурному катанию

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Адам Хагара, словацкий фигурист, занимающий по итогам первых двух разминок первое место.
Адам Хагара, словацкий фигурист, занимающий по итогам первых двух разминок первое место. Фото: Sergei Grits

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершается произвольной программой в мужском одиночном катании. Лидеры программы определены, но за бронзовую медаль ведется настоящее сражение.

Эстонские фигуристы Александр и Михаил Селевко также в числе претендентов на победу. По итогам короткой программы у Михаила 84,85 балла, у Александра – 84,65 балла.

Они выйдут на лед друг за другом, но Александр в конце третьей разминки, а Михаил откроет сильнейшую – четвертую разминку.

Сейчас по итогам двух разминок лидирует Адам Гагара, словацкий фигурист, набравший по итогам обеих программ 224.14 балла. На втором месте израильский спортсмен Лев Винокур (221,04 балла), третье место у Федора Кулиша – латвийский спортсмен, набравший 214,33 балла.

Текущее положение фигуристов в турнирной таблице.
Текущее положение фигуристов в турнирной таблице. Фото: results.isu.org

Александр выйдет на лед в 20.48, Михаил - в 21.04.

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