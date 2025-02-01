Михаил Селевко обошел брата и занял промежуточное третье место

Конкурентами Александра Селевко, который вышел на лед в предпоследней разминке, стали латвийский фигурист Денис Васильев, Владимир Литвинцев, Даниэль Грассль, Андреас Нордебак, Лукас Бритчги.

Лидером проката сразу стал Денис Васильев, который набрал 239,70 баллов. Литвинцев опустился на текущее пятое место, общий итог его программ 208,83 балла. Даниэль Грассль набрал 237,74 - это принесло ему текущее второе место в турнирной таблице.

Шведский фигурист Андреас Нордебак набрал 227,11 балла - третье место. Но это еще не окончательный результат, потому что остались выступления сильнейших фигуристов и порядок лидеров изменится.

Лукас Бритчги, представляющий Швейцарию, продемонстрировал чистейший прокат - все прыжковые элементы выполнены отлично. По техническим оценкам он сразу опередил Васильева, но все же допустил ошибку. Что не помешало ему набрать 267,09 балла, причем по итогам произвольной у него личный рекорд. Он поднялся на первую строку турнирной таблицы и потеснил лидеров.

На лед вышел эстонский фигурист Александр Селевко, серебряный призер прошлого ЧЕ. Его личный рекорд 166,94 балла. Чтобы побить Бритчги, нужно набрать 182,45 балла. Ео чистого проката не получилось.

По итогам проката Александр набрал 230,91 балла и сейчас занимает промежуточное четвертое место.

Следующим на лед вышел его брат Михаил. Он откатал программу чище, хоть и с ошибками. Итоговая сумма баллов - 239,00 и промежуточное третье место.

Но, к сожалению, на медали этого чемпионата Европы можно не рассчитывать.

Впереди еще пять сильнейших конкурентов.